Gert-Jan Segers (ChristenUnie) pleit voor minderheidskabinet: ‘Waarschijnlijkheid dat wij of GroenLinks en PvdA meedoen klein’

ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers heeft vanochtend kenbaar gemaakt bij informateur Hamers voorstander te zijn van een minderheidskabinet. De kans dat zijn partij in het kabinet komt is zeer klein, eveneens geldt dit voor GroenLinks en de PvdA, aldus Segers. De politicus meent dat een minderheidskabinet op dit moment de beste optie zou zijn.

Vorige week leek het er al sterk op dat de deur voor kabinetsdeelname van de CU dicht was gegooid door D66-leider Sigrid Kaag. Toch sloten CDA en VVD deelname van de christenbroeders niet uit. Maar Gert-Jan Segers heeft vanochtend aan de informateur zelf medegedeeld dat het verstandig zou zijn om te kijken naar de vorming van een minderheidskabinet, dus ook zónder zijn ChristenUnie. Dat meldt het AD.

Segers blijkt de grote realist te zijn in deze kabinetsformatie. Op gesprek met Hamer gaf hij aan dat beide opties haast onmogelijk lijken. D66 wil absoluut niet in zee met de ChristenUnie en de VVD en CDA zitten niet te wachten op twee linkse partijen. Volgens Segers is het goed als men gaat inzetten op een minderheidskabinet.

“Je ziet van weerszijden dat de vorming van een meerderheidskabinet heel lastig is. Het zou ook heel goed zijn voor de verhoudingen met de Tweede Kamer. Dan krijg je dat het kabinet iedere keer op de inhoud een meerderheid moet zoeken.”

Realisme van Segers

Wat de partijleider van de ChristenUnie zegt snijdt natuurlijk hout, na jaren van ijzeren fractiediscipline zou een minderheidskabinet een democratische aanwinst zijn. In plaats van een zwaar dichtgetimmerd regeerakkoord, die de koers bepaalt voor enkele jaren, krijgen we nu een kabinet die veel flexibeler moet zijn. De komst van een minderheidskabinet zou betekenen dat Kamerdebatten ook weer extreem waardevol zullen zijn, immers heeft het kabinet oppositiepartijen nodig om aan een meerderheid te komen – in zowel de Eerste als Tweede Kamer.

Segers ziet dat de rol van zijn partij zo langzamerhand is uitgespeeld, nu is vooral te hopen dat ook de PvdA en GroenLinks ook een stapje terug doen. Het zou namelijk goed zijn voor onze democratie. Het geeft het parlement weer een actievere rol.