Sigrid Kaag doet een judasje: D66 wil niet verder regeren met de ChristenUnie

Het is vanochtend vast even schrikken voor ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Want hoewel hij nog zo zijn best heeft gedaan om te slijmen bij zijn coalitiegenoten laat D66-leider Sigrid Kaag weten dat ze niet door wil regeren met de ChristenUnie. Er moet een “zo progressief mogelijk” kabinet komen. Dat betekent: met PvdA én GroenLinks. De christenen van de CU zijn niet meer welkom.

Enkele maanden geleden leek ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers héél even iets van principes te hebben. Hij stemde tégen Mark Rutte. Zijn partij had geen vertrouwen meer in de VVD-leider. En, liet hij weten, zijn partij wilde niet weer in een coalitie zitten als die geleid werd door de beroepsleugenaar.

Maar korte tijd later begon Segers toch te draaien. Daarbij verloor hij álle geloofwaardigheid. Iedereen zag hem voor wat hij was: een principeloze machtspoliticus.

Als hij daar nou nog iets aan overgehouden had, soit. Maar dat gaat niet gebeuren. Want Sigrid Kaag laat weten dat zij en haar partij niet willen doorregeren met de ChristenUnie. Nu niet. Nooit niet.

“Wij hebben altijd van het begin af aan ingezet, en dat zullen we ook blijven doen, op een zo progressief en zo stabiel en breed gedragen kabinet,” aldus Kaag tegen het AD. “Als je kijkt naar de grote uitdagingen van vandaag: klimaat, klimaat en klimaat, gelijkheid en gelijkwaardigheid in Nederland, dan kun je alleen maar zeggen dat een progressieve stem en kleur noodzakelijk is.”

Ja dat is een kromme zin, maar Nederlands is natuurlijk haar tweede taal. Neem het haar dus niet kwalijk.

Betekent dit dan dat D66 nog altijd met de PvdA én GroenLinks in een kabinet wil? “Die vraag beantwoordt zichzelf ja… Je moet zo progressief mogelijk zijn. Dan is deze keuze de logische keuze.” Dan past de ChristenUnie dus niet in dat plaatje? “Wat ons betreft niet,” antwoordde Kaag vervolgens heel helder op die vraag.

“Als je kijkt naar de grote uitdagingen van onze tijd, dan moet het roer om. En het roer moet echt anders. En dat doe je door een andere samenstelling,” zei ze voor de zekerheid nog even.

En zo steekt Kaag Segers dus keihard met een bot mes in de rug. Succes ermee Gert-Jan. Dít is jouw dank voor het verraden van je principes. Lekker he, de politiek?