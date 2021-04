Game Over voor opperleugenaar Mark Rutte? Gert Jan Segers (CU) sluit nieuwe kabinetsdeelname uit als Rutte premier wordt

Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk. Ja, het is dan eindelijk zover. Ze hebben er belachelijk lang over gedaan, maar ChristenUnie-leider Gert Jan Segers heeft dan êindelijk de knoop doorgehakt en de enige juiste beslissing genomen. “Wij kunnen geen deel uitmaken van een vierde kabinet-Rutte,” aldus Segers. Daardoor kan een coalitie met Rutte aan het hoofd nog maar op maximaal 73 zetels rekenen.

In een interview met dé krant voor ChristenUnie-christenen, het Nederlandse Dagblad, zegt Segers dat “er gewoon te veel gebeurd” is om nog een keer een coalitie te vormen met opperleugenaar Mark Rutte als premier. “Dat er was gesproken over een ‘functie elders’ voor Pieter Omtzigt was voor onze fractie al niet te verteren. Er werd hardop gefantaseerd over hoe je een kritisch en vasthoudend Kamerlid weg kunt krijgen. Dat is niet één incident,” aldus Segers, “maar een uiting van een dieper liggend probleem, van een cultuur die niet deugt, van macht die geen tegenmacht duldt. Daar kwam deze week bij dat Rutte heeft gelogen: hij had wél over Omtzigt gesproken, terwijl hij dat eerder ontkende.”

De reden, zegt hij, dat CU de motie van afkeuring steunde is nogal wiedes. Het gedrag van Rutte was onacceptabel. “Maar bij de motie van wantrouwen stonden wij voor een groot dilemma.” Want coronacrisis ofzo. “Daarvoor durfden wij geen verantwoordelijkheid te nemen. Maar wij willen niet terug naar business as usual. Daarom we hebben we als fractie ook al meteen besloten: wij kunnen geen deel uitmaken van een vierde kabinet-Rutte. Dat heb ik Rutte intussen zelf ook laten weten.”

“Wij kunnen het niet verantwoorden als we opnieuw deelnemen aan een kabinet onder Rutte,” herhaalt Segers voor de duidelijkheid nog maar even.

Het is natuurlijk de enige juiste beslissing. Het was volkomen ongeloofwaardig dat een zogenaamd christelijke partij een premier van liegen en bedriegen beschuldigt, maar daarna wél onder zijn leiding in een kabinet wil gaan zitten. Dat kan écht niet. Maar we moeten niet vergeten dat Segers dit alleen maar doet omdat regionale en lokale CU’ers én de jongerenbeweging van de partij gisteren zijn losgegaan… niet alleen op Rutte, maar op Segers zelf. Zíjn positie kwam onder vuur te liggen. Dát is waarom Segers nu opeens heel ‘moralistisch’ en ‘principieel’ is tegen nieuwe samenwerking met de grootste leugenaar die ooit premier is geweest van Nederland.

Nu is het aan het CDA en D66 om hetzelfde te doen. Ik twijfel er geen moment aan dat die laatste dat echt niet gaan doen. Want als ze dat wilden hadden ze dat nu al kunnen doen. En wat het CDA betreft: Wopke Hoekstra heeft Pieter Omtzigt zo duidelijk, zo publiekelijk met een mes in de rug gestoken, dat het mij niet zou verbazen als hij stiekem wél weer met Rutte wil regeren.

Hoekstra, leer van Segers! Die heeft tijdens het debat ook de verkeerde beslissing genomen, maar is nu alsnog overstag gegaan. Als jij dat niet ook doet kan ik je verzekeren dat jouw positie óók zo zwaar onder vuur komt te liggen, dat jíj niet meer kunt aanblijven als leider van het CDA. Wil je jezelf werkelijk opblazen voor Rutte?

Hoe dan ook, natuurlijk is het nu feitelijk al game over voor Mark Rutte. Zelfs met CDA en D66 kan de VVD nog maar uitkomen op 73 zetels. Dat is gewoon niet genoeg. Elke partij die voor de motie van wantrouwen stemde kan niet alsnog zeggen dat in Rutte IV stappen toch wél moet kunnen. Dat gaat de eigen achterban van ieder van die partij niet accepteren.

Begrijpt Rutte dat ook, of gaat hij alsnog proberen een partij om te kopen? Ik verwacht het laatste, want deze man weigert absoluut op te geven, en is er ongetwijfeld van overtuigd dat, als puntje bij paaltje komt, elke politicus net zo corrupt is als hij. En misschien heeft hij daar wat 99% van de politici betreft nog wel gelijk in ook.