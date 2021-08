GroenLinks boos omdat kabinet vergunning verleent voor gasboringen onder de Waddenzee: “Verbijsterend”

Bij GroenLinks zijn ze weer aan het piepen en krijsen, het demissionaire kabinet heeft namelijk vergunning verleend voor gasboringen onder de Waddenzee, wat een beschermd natuurgebied is. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet noemt het “verbijsterend”.

Het is natuurlijk verre van ideaal voor GroenLinks dat het demissionaire kabinet heeft besloten onder een natuurgebied als de Waddenzee aan gasboringen te gaan doen, maar je moet wat. Diverse partijen zijn nog steeds tegen kernenergie en in Groningen blijven boren kost de Staat ook meer dan het oplevert.

De derde optie is om gas te kopen van de Russen, wat ook betekent dat je als land afhankelijk bent van Poetin. Hartstikke prima als je een goede relatie hebt met die man, maar na MH17 ligt dat voor Nederland nét wat anders.

GroenLinks kan echter alleen maar drammen en komt met geen enkel degelijk alternatief. Klimaatverandering is zo’n mantra geworden voor die lui, dat het voor hen betekent dat Nederland helemaal vol geplempt moet worden met zonnepanelen en windmolens. In de praktijk betekent dit dat we bijna nergens meer zouden ontkomen aan die dingen.

En wat krijgen we daarvoor terug? Een flinke rekening, omdat netbeheerders de overproductie van elektriciteit niet aankunnen en het netwerk eerst moeten uitbreiden. De andere optie, óók heel duur (en slecht voor het milieu), is gigantische batterijen aanschaffen en de energie daar in opslaan.

Gas is dus wat dat betreft één van de minst schadelijke en meest acceptabele opties, vooral omdat Nederland daar de infrastructuur voor heeft. De beste optie is misschien nog wel door flink te investeren in kernenergie, maar dan moet er eerst wat aan de kosten worden gedaan. Iets wat overigens prima kan, want de meeste kosten zitten hem in overdreven regelgeving en investeringsrisico’s. Allemaal gebaseerd op verouderde typen kerncentrales, terwijl de moderne varianten een stuk veiliger zijn en daardoor ook niet zoveel zouden hoeven moeten kosten.

Bij GroenLinks hoor je ze daar echter niet over. Die komen niet verder dan ‘natuurgebied = goed, gas en kernenergie = slecht’. En dat wil in het kabinet…