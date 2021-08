GroenLinks en PvdA gaan vol op het socialistische orgel en eisen: ‘Hogere lonen in de publieke sector!’

Het zijn voor iedereen bijzonder moeilijke tijden. Maar bij GroenLinks en de PvdA denken ze tóch dat nu hét moment is om de lonen in de publieke sector te verhogen. Waarom ook niet? Socialisten willen dat immers altijd doen.

De paringsdans van Jesse Klaver en Lilianne Ploumen is nu wel écht misselijkmakend. Want dat ze samen trots voor de camera’s vertellen dat ze het fijn vinden om samen te werken, soit. Maar nu gaan de twee ook al samen twitteren. Kunnen die twee niet gewoon een hotelkamer nemen? En onthoud: wat er in een hotelkamer gebeurt blijft in de hotelkamer.

Hoe dan ook, de twee zijn tegenwoordig samen aan het twitteren. Want GroenLinks en de PvdA willen graag duidelijk maken aan iedereen dat ze – s.a.m.e.n. – hogere lonen eisen “voor de publieke sector.”

De economie groeit, winsten stijgen, maar de meeste mensen merken daar nog niks van in hun portemonnee. Mensen mogen niet de dupe worden van de trage formatie. Daarom zeggen wij en de @PvdA: verbeter de koopkracht en verhoog lonen in de publieke sector.https://t.co/gOWvzUCAwR — GroenLinks (@groenlinks) August 26, 2021

“De economie groeit, de winsten stijgen, maar de meeste mensen merken daar niets van in de portemonnee,” schrijven de twee partijen. Dat is niet zo gek, want die winsten gaan vooral naar de grote bedrijven. Kleine bedrijven hebben het in de meeste sectoren nog steeds heel erg lastig.

Maar dat maakt GroenLinks en de PvdA niets uit. Want voor de twee socialistische partijen telt maar één ding: meer, meer, meer geld in de publieke sector pompen. Hogere lonen, te betalen door al die mensen die het juist al anderhalf jaar heel lastig hebben.

En de “koopkracht verbeteren” voor gezinnen en alleenstaanden? Prima. Weet je hoe je dat doet? Niet door er nog meer belastinggeld tegenaan te gooien, maar door belastingen te verlagen én door alle achterlijke Covidregels af te schaffen. Geef Nederlanders hun vrijheid terug. De economie zal dan automatisch groeien, en al die gezinnen én alleenstaanden houden héél snel al véél meer over dan nu.