Filmpje! Jesse Klaver (GroenLinks) zij aan zij met Lilianne Ploumen (PvdA): ‘Het vertrouwen en plezier is groot’

Hoewel gewone Nederlanders onderhand op het punt staan depressief te worden van de eeuwenlang durende formatie is Jesse Klaver juist heel blij. Want, laat de GroenLinks-leider weten, hij en Lilianne Ploumen hebben hartstikke veel plezier in hun samenwerking. Het vertrouwen is dan ook “groot.”

Jesse Klaver en Lilianne Ploumen hebben heel erg zin in hun samenwerking. Dat blijkt uit de beelden van een gesprek dat de twee partijleiders hadden met de media.

Je moet de beelden echt zien om het te geloven. Als je naar GroenLinks-groupie Klaver luistert zou je zweren dat zijn marginale club en de PvdA een geweldige verkiezingsoverwinning geboekt hebben; dat ze enorm groot en succesvol zijn, en dat ze nu samen wel even een kabinet in elkaar knutselen.

"Het vertrouwen en het plezier in onze samenwerking is gegroeid. Het heeft ons gebracht waar we nu zijn. Het is van belang omdat de uitdagingen in Nederland en de wereld zo ontzettend groot zijn." @jesseklaver met @ploumenlilianne over de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA: pic.twitter.com/gFo96vwiwx — GroenLinks (@groenlinks) August 21, 2021

“Ik wil iets benadrukken,” aldus Klaver. “Er is iets bijzonders gebeurd.” Oh ja? Wat dan? Zeg het ons, Jesse! We kunnen niet wachten!

“Sinds dit voorjaar, na de verkiezingen, is de samenwerking tussen onze fracties” (op dat moment keek Klaver naar Ploumen, zo van: “Ja toch?!”) “inniger geworden. Dat hebben jullie allemaal kunnen zien. Het vertrouwen is gegroeid. En ook het vertrouwen en het plezier in ónze samenwerking. En dat heeft ons ertoe gebracht, tot waar we nu zijn.”

Vervolgens vond Klaver het noodzakelijk om zichzelf (en Ploumen) even de hemel in te prijzen. Want, zei hij, aan de ene kant is het een “heel logische stap” voor GroenLinks en PvdA om samen de onderhandelingen in te gaan. Ook hun voorgangers hadden dat al met elkaar besproken. “Op deze manier zetten we een volgende stap in die linkse samenwerking,” zei Klaver. Daarom noemde hij de Kamer-fusie ook “een grote stap.” En een belangrijke.

Volgens hem is die “grote stap” van belang “omdat de uitdagingen in Nederland en in de wereld zo ontzettend groot zijn. Ik ben er echt tot in het diepst van mijn vezels van doordrongen dat, wil je klimaatverandering aanpakken, wil je ervoor zorgen dat ongelijkheid wordt teruggedrongen, wil je dat mensen in dit land gewoon weer een woning kunnen vinden, dat progressieve en linkse partijen elkaar niet moeten bestrijden en concurreren maar en uit elkaar laten spelen, maar moeten samenwerken.”

“Daarin zetten wij vandaag een stap,” concludeerde de man die zichzelf heel erg goed vindt tenslotte.

Dit soort superlatieven kunnen ongetwijfeld op steun rekenen van D66-leider Sigrid Kaag. Die liet eerder immers al weten het gezamenlijke linkse front van de twee linkse kneuspartijen “erg moedig” te vinden.

Hartstikke leuk natuurlijk. Maar de rest van Nederland kan alleen maar kotsen op de politieke spelletjes van Jesse Klaver en Lilianne Ploumen. De werkelijkheid is dat ze denken dat ze samen meer voor elkaar kunnen krijgen omdat ze in hun uppie gewoon te klein zijn. Dit heeft niets met moed te maken, en die juichverhalen van Klaver kunnen ook wel achterwege blijven.

En het ergste van dit alles? De twee partijen doen net alsof zij nu gaan bepalen wat er in het regeerakkoord komt! Waarom zouden ze anders zo dol van vreugde zijn?