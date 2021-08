D66-hypocriet Sigrid Kaag prijst kartelvorming GroenLinks en PvdA: “Moedige stap!”

Sigrid Kaag zegt op Twitter dat ze het “moedig” vindt van GroenLinks en PvdA dat ze samenwerken. Volgens de D66-leider is dit zo heldhaftig omdat de politiek juist steeds meer versplinterd raakt. De twee linkse partijen zouden bewijzen dat het dus ook anders kan.

Als je nog meer bewijs wilt dat de zogenaamde Tweede Kamer-fusie van GroenLinks en PvdA samen met D66 bekokstoofd is hoef je alleen maar even deze tweet van Sigrid Kaag te lezen. Want de D66-vroedvrouwe prijst haar linkse collega’s de hemel in voor hun zogenaamde “moed” om samen te werken.

Moedige stap van PvdA en GL! In een steeds verder versplinterend politiek landschap is deze vergaande samenwerking een mooi signaal dat het ook anders kan. — Sigrid Kaag (@SigridKaag) August 20, 2021

“Moedige stap van PvdA en GL!” schrijft ze heel opgewekt op Twitter terwijl Nederlandse tolken en dergelijke in Afghanistan moeten vluchten voor hun leven. “In een steeds verder versplinterend politiek landschap is deze vergaande samenwerking een mooi signaal dat het ook anders kan.”

Schaamteloos

Dit soort positieve opmerkingen zijn ronduit schaamteloos. Schaamteloos én walgelijk. Want ze heeft de euvele moed die twee partijen “moedig” te noemen terwijl écht moedige mensen in Afghanistan – onze tolken en andere medewerkers! – vluchten voor hun leven. En dat moeten ze omdat zij, Sigrid Kaag, zo enorm gefaald heeft.

Dat is al erg genoeg, maar daar komt nog eens bij dat de twee partijen ongetwijfeld zijn gaan samenwerken met goedkeuring van D66. Dit komt niet zomaar aanwaaien. Nee, dit is iets waar Kaag GroenLinks en de PvdA al tijden voor zat te pushen. Want zij wil persé samenwerken met die twee linkse partijen en begreep ongetwijfeld al dat dit dé ideale manier was om zo’n coalitie door de strot van VVD en CDA te duwen.

Rutte IV

Schaamteloos en corrupt tot op het bot, maar de conclusie is natuurlijk ook dat het kabinet Rutte IV er ‘gewoon’ komt. Het zou al erg genoeg zijn als het een voortzetting zou zijn van Rutte III, maar nu doen ze er onder leiding van Kaag dus nog een extreemlinks stapje bovenop: een coalitie met niet één, maar drie uitgesproken links, progressieve partijen. En dat komt dan onder leiding te staan van een zogenaamd “liberale” VVD-premier.

Het goede nieuws is het wel voor eens en altijd bewijst dat het partijkartel écht bestaat.