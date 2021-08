PvdA en GroenLinks kondigen met trots kiezersbedrog aan: ‘We gaan als blok de formatie in’

De PvdA en GroenLinks kondigen aan dat zij als één onderhandelingsteam en als één fractie in de Tweede Kamer zullen gaan fungeren als het over de formatie gaat. Het is een partijfusie die geen partijfusie mag worden genoemd.

Nu de geesten rijp zijn gemaakt voor deze flagrante vorm van kiezersbedrog, kan dat eindelijk officieel worden aangekondigd. “Het is een bijzondere, volgende stap in de linkse samenwerking”, zei Klaver.

Prominente leden zijn, op z’n zachtst gezegd, niet blij met deze stunt. Maar EenVandaag verzekert de rest van Nederland ervan dat dit toch echt is wat de kiezers van beide partijen willen.

Verschillende kiezers die óf voor GroenLinks óf voor de PvdA hebben gekozen, hebben dus mooi het nakijken bij deze formatie. Hoogopgeleid ‘groen’ wordt in een hokje gestopt met de traditionele achterban van de sociaal-democratie.

En de rest van Nederland krijgt ook fijn een hele dikke middelvinger. Want GroenLinks en de PvdA zijn twee linkse partijen die keihard hebben verloren, maar zitten straks na de formatie zeer waarschijnlijk wel in een kabinet, terwijl het merendeel van Nederland overwegend rechts heeft gestemd.

De enige reden dat de beide partijen nu één blok vormen is omdat ze het afzonderlijk van elkaar niet redden. Een democraat met gezond verstand zou dan pas op de plaats maken, maar ja, macht hè! En nog laffer is het feit dat ze niet eens over durven te gaan op een volledige formatie, omdat ze heel goed weten dat dat kwaad bloed zet bij hun partijleden.

En het ergste van alles is nog wel dat ze dit op de lange termijn waarschijnlijk gewoon de kop kost. Als het inderdaad zo gaat zijn dat Groenlinks en de PvdA in het kabinet terechtkomen, dan worden ze ondergesneeuwd. Bij de VVD weten ze als geen ander hoe ze samenwerking met links moeten overleven. En D66 heeft de klimaat-idealen van GroenLinks overgenomen dus krijgt daar waarschijnlijk de credits voor. Als de beide linkse partijen zich niet goed genoeg kunnen profileren bij de volgende kabinetsperiode, dan hangen ze. Kennelijk is het ze dat waard.