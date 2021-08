Thierry Baudet maalt niet om formatieontwikkelingen: ‘Maakt toch niks uit. Er is geen wezenlijk verschil tussen deze partijen’

De formatieperikelen laten FVD-leider Thierry Baudet koud. Veel mensen zijn verrast door het nieuws dat VVD-leider Mark Rutte ineens wél om tafel zou willen met linkse partijen. Volgens Thierry Baudet maakt het allemaal niet zo veel uit, de partijen die nu om tafel gaan ‘vinden in principe allemaal hetzelfde’, aldus de FVD-voorman.

De weken na de verkiezingen wilde Rutte absoluut niet in één kabinet gaan zitten met meerdere linkse partijen. Maar de laatste weken is de toon flink veranderd. Vandaag kwam ook het nieuws naar buiten dat GroenLinks en de PvdA een soort van concessie doen. In een handreiking richting de VVD én het CDA gaan ze samen in één onderhandelingsteam zitten. Wat natuurlijk ongebruikelijk is.

Met deze zet proberen de linkse partijen natuurlijk de ChristenUnie definitief buitenspel te zetten – afgelopen weekend uitte Kaag nogmaals haar ongenoegen uit over de christenbroeders.

De laatste weken werd de kritiek over het langdurige formatieproces ook steeds luider. Veel Nederlanders zagen wel wat in nieuwe verkiezingen als er na de zomer nog geen progressie was geboekt. Net op het hoogtepunt van de kritiek lijkt de impasse te zijn doorbroken. Voor Thierry Baudet kwam dit niet als een schok aan, op sociale media maakt hij kenbaar dat de ontwikkelingen in de formatie niet iets ‘nieuws’ zijn.

Maakt toch niks uit. Al die partijen vinden in principe allemaal hetzelfde, er is geen wezenlijk verschil. https://t.co/qIbVGpk8i5 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 19, 2021

De uitslag van de formatie staat toch al vast volgens Thierry Baudet

Of beide linkse partijen nu wel of niet in het kabinet gaan komen, voor de koers van het kabinet maakt het uiteindelijk weinig uit. Ook zonder de PvdA en GroenLinks was kabinet Rutte III een zeer links kabinet. De massa-immigratie ging onverminderd door, het peperdure klimaatbeleid werd ingevoerd én de belastingdruk nam alleen maar toe.

Ook zonder de ‘linkse’ partijen kende Nederland een zeer links kabinetsbeleid. In die zin heeft Baudet natuurlijk gelijk dat het vrij weinig uitmaakt welke linkse partij in het kabinet komt, of dat beiden er in komen. Zolang Rutte de eindverantwoordelijke is kan Nederland rekenen op nog méér links beleid.