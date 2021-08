Nul zelfreflectie bij Sigrid Kaag: ‘Frankrijk had ons op de hoogte moeten houden van evacuatieplan’

Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) heeft kennelijk geen enkele capaciteit tot zelfreflectie. In plaats van toe te geven dat er een enorme fout is gemaakt door zo te treuzelen, geeft ze Frankrijk een veeg uit de pan: ‘Frankrijk had ons op de hoogte moeten houden van hun evacuatieplan’, zegt ze.

Laten we hier eens rustig over nadenken. Macron en zijn ministers bedachten vier maanden geleden een evacuatieplan voor Afghanistan, omdat ze de situatie daar zagen verslechteren. Als we Sigrid Kaag moeten geloven, dan trekt EU-lidstaat en NAVO-partner Frankrijk zomaar zijn eigen evacuatieplan, zónder ook maar iemand te informeren. Het gaat hier over een plan bedoeld om mensenlevens te redden, niet om één of andere operatie van een inlichtingendienst.

Het is ronduit absurd om te doen alsof Frankrijk zijn partners niet zou hebben geïnformeerd over hun evacuatieplan, zoals Sigrid Kaag stelt. En als zij echt niemand hebben geïnformeerd, dan was dat waarschijnlijk omdat ze dachten dat iedereen de situatie wel correct in zou kunnen schatten.

Vanaf het moment dat toenmalig Amerikaans president Trump aankondigde dat hij troepen wilde terugtrekken uit Afghanistan, had je al kunnen voorspellen wat de gevolgen daarvan zouden kúnnen zijn. Dan hadden Rutte, Kaag en Bijleveld op z’n minst rekening kunnen houden met het idee dat er mensen geëvacueerd zouden moeten worden.

Het is toch werkelijk een walgelijke manier van doen en geeft ook blijk van incompetentie, dat iemand als Kaag totaal verbaasd is dat een ander land wél maatregelen heeft getroffen. En in plaats van toe te geven dat ze er, samen met Bijleveld en Rutte, een potje van hebben gemaakt, maakt ze een verwijt naar Frankrijk. Wat een afschuwelijk zwaktebod zeg.

En in een poging haar eigen falen verder te verdoezelen, richt ze nu de pijlen op de nabije toekomst. “We zijn zwak als we alleen eigenstandig optreden. Zeker een land als Nederland kan het zich niet permitteren”, zegt ze tegen de NOS. Het is zo ontzettend sneu…