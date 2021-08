Taliban houdt persconferentie, spreekt over vrede, stabiliteit, vrije media en werkende en studerende vrouwen

Taliban hielden zojuist hun eerste persconferentie. Ze spreken over vrede, stabiliteit, vrije media en zelfs werkende en studerende vrouwen. ‘We willen vrede en stabiliteit’, is de boodschap.

De Taliban lijkt precies de juiste woorden te zeggen die ze in het Westen graag willen horen. Ze spraken over vrede, stabiliteit, vrouwenrechten en vrije en onafhankelijke media, meldt RTL Nieuws. Natuurlijk moet dat allemaal wel binnen de kaders van islamitische regels, dus zit er wel een addertje onder het gras.

Het heeft er alle schijn van dat de Taliban met deze persconferentie wil voorkomen dat het Westen opnieuw intervenieert in hun land. Ze staan immers op het punt om de volledige macht in handen te krijgen, dus geef ze eens ongelijk.

Maar als we het nog steeds over dezelfde Taliban hebben als van de jaren ’90, dan kun je er donder op zeggen dat er van die mooie woorden in de praktijk niets terecht zal komen. Het is naïef om te denken dat de Taliban wezenlijk is veranderd, ze hebben hooguit geleerd van het verleden.

Wellicht zijn ze in de veronderstelling dat als ze iets van een streng islamitische staat op willen richten, ze toch enigszins zullen moeten meebewegen met de rest van de wereld. Dat betekent in ieder geval de schijn ophouden dat het in het land lang niet zo erg zal gaan zijn als iedereen vreest. Als de aandacht dan eenmaal ergens anders op is gericht, dan kan men in principe doen wat men wil.

Het enige wat daar voor nodig is, is zorgen dat sterkere landen op één of andere manier afhankelijk worden van Afghanistan. Saoedi-Arabië heeft wat dat betreft geluk met olie, waardoor niemand het land te hard aanpakt. En Noord-Korea gedijt ‘goed’ door het dreigen met nucleaire wapens, waardoor het een geopolitiek conflict zou kunnen veroorzaken.

De Taliban is waarschijnlijk ademruimte voor zichzelf aan het creëren in Afghanistan om ook zo’n strategische ‘verstandhouding’ op te kunnen zetten. Mogelijk heeft China wel interesse in de grondstoffenreserves van Afghanistan. Een citaat uit dit NOS-artikel: “Volgens een memo van het Pentagon heeft Afghanistan de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot het Saudi-Arabië van lithium, de grondstof voor batterijen van onder meer mobieltjes en laptops. Ook zijn er grote hoeveelheden kobalt, ijzererts, koper en goud ontdekt. Volgens generaal David Petraeus is er sprake van een “ontzagwekkende potentie”.”