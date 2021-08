Jan Roos en Dennis Schouten sommeren Roddelpraat-hatende Televizierring: ‘Nomineer ons of rechtszaak!’

De makers van het Internetprogramma Roddelpraat – Jan Roos en Dennis Schouten – zijn er helemaal klaar mee dat zij niet mee mogen dingen naar de felbegeerde Televizierring. Ze hebben de organisatie tot vandaag 18:00 uur gegeven om hen alsnog te nomineren. Gebeurt dat niet, dan volgt er een rechtszaak.

Dat de organisatie van de Televizierring uit een stel doorgeslagen Deugkneuzen bestaat wisten we al langer. Maar wat ze Jan Roos en Dennis Schouten nu proberen te maken is écht intens zielig. De heren werden door kijkers namelijk genomineerd voor deelname aan de Televizierring vanwege hun vaak hilarische internet-TV-show. Nee, niet dat ze het automatisch zouden winnen, maar wel dat ze mee mogen dingen naar de prestigieuze prijs. Dit voor hun programma Roddelpraat.

Maar wat wekt de verbazing? Kort nadat kijkers zo massaal op de heren stemden kregen zij een email van de organisatie. Ze werden tóch uitgesloten van deelname. De reden? Ze zouden “beledigend” zijn ten opzichte van “bepaalde groepen” in de samenleving. Dit ongetwijfeld omdat de heren een uitgesproken mening hebben over Black Lives Matter en aanverwante radicaal-linkse organisaties. Dat is blijkbaar niet Woke-genoeg voor de Deugmensen in Hilversum.

Triest, natuurlijk, en ook nog eens oliedom. Want uit de regels van de Televizierring blijkt helemaal niet dat dit een reden voor uitsluiting kan zijn. De organisatie handelt dus in strijd met haar eigen regels door Roos en Schouten zo te benadelen.

Daarom hebben de heren de organisatie die de Televizierring en -sterren uitreikt gesommeerd hun programma Roddelpraat terug te plaatsen op de lijst van genomineerden. Deze sommatie is gisteren al de deur uitgegaan en de organisatie heeft tot 18:00 uur vandaag om daar gehoor aan te geven. Gebeurt dat niet, dan volgt er een rechtszaak. En zoals Roos laat weten op Twitter:

Erg benieuwd wat @Televizier met onze sommatie gaat doen. Ze kunnen namelijk geen kant op. — Jan Roos (@LavieJanRoos) August 20, 2021

Zo is het maar net. Televizierring-organisatie wees niet zo kinderachtig! Geef Jan Roos en Dennis Schouten de kans mee te dingen naar een Televizierring voor Roddelpraat!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!