Jett Rebel haalt uit naar coronastuntelend kabinet: ‘Elke noodkreet vanuit mijn sector wordt opgevat als gezeik’

Muzikant Jett Rebel is niet te spreken over de afgelasting van meerdaagse festivals en de scherpe regels bij eendaagse festivals. Volgens Rebel wordt zijn sector niet serieus genomen en wordt kritiek vanuit zijn hoek opgevat als ‘gezeik’. Terwijl nu juist zijn sector, en dat wat zij leveren, een enorme uitlaatklep is voor vele Nederlanders. Ook zij verdienen erkenning van het kabinet. Datzelfde kabinet dat het festivalzomer definitief de nek om heeft gedraaid.

Jett Rebel doet een moedigde poging door in de pen te klimmen en stevige kritiek te uiten op het kabinet – en ook naar een deel van de samenleving. In de Volkskrant hekelt hij het feit dat kritiek vanuit zijn sector wordt weggezet als ‘gezeik’, veelal loopt men lacherig te doen over ‘klagende’ artiesten. Ze zouden al zijn binnengelopen en dus zouden zij als laatste moeten klagen. Helaas is dit maar zelden het geval, zegt Rebel in de Volkskrant. Hij haalt dan ook stevig uit naar mensen die zijn werk wegzetten als ‘een luizenleventje’:

“Vanuit jullie perspectief leiden wij een luizenleventje. Maar jullie beloning, de uitlaatklep, daar leven wij voor. En daar zijn we 24/7 mee bezig, niet alleen dat uurtje dat we op het podium staan. Het meeste gebeurt achter de schermen. Hoe hard werken dat is, zien jullie niet. We zijn sterren in het verborgen houden van bloed, zweet en de tranen. Zodat jullie er geen last van hebben, want dit is jullie relax-momentje.”

Ook haalt Rebel terecht hard uit naar het kabinet, die geen oog heeft voor de cultuursector in deze crisis. Of het nu gaat om musea of muzikanten zoals Rebel, de gehele cultuursector is het ondergeschoven kindje gedurende deze crisis.

“Het breekt mijn hart om te voelen dat de regering in dit land de cultuursector systematisch de kop indrukt. Maar het doet bijna nog meer pijn dat het publiek niet opkomt voor ons ‘entertainers’. Iedereen is bezig met z’n eigen hachje. Daarom stemmen we in groten getale op iemand die dat lijkt te beschermen. Iemand die ooit droomde van het leven als pianist, maar het nooit gered heeft. Gunt hij het ons niet? Wij wisten ook nooit zeker of we het zouden redden. Bij ons beroep hoort doorzettingsvermogen en zelfs dan is er nog geen garantie dat je er van kunt leven.”

Rebel treurt terecht om het feit dat hij en zijn collega’s zo weinig steun krijgen vanuit de samenleving. De cultuursector is een van de belangrijkste uitlaatkleppen voor mensen, helaas heeft de sector tot op heden nog weinig erkenning hiervoor gekregen vanuit de samenleving.