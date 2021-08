Kinderachtig kabinet laat festivals met beperkingen doorgaan: maximaal 750 negatief geteste deelnemers in open lucht

Tijdens het coronapersmoment heeft demissionair premier Rutte aangegeven dat evenementen tussen 14 augustus en 1 september ‘onder strikte voorwaarden en met beperkingen’ kunnen doorgaan. De voorwaarden slaan echter helemaal nergens op.

Het demissionaire kabinet is weer eens flink in de kramp geschoten met betrekking tot de coronamaatregelen voor festivals. Onderzoeken, onderbouwde adviezen en basale logica vliegen wederom achter elkaar het raam uit, want het kabinet weet het allemaal toch weer beter.

Rutte tijdens het coronapersmoment: ‘Onder strikte voorwaarden en met beperkingen kunnen evenementen doorgaan tussen 14 augustus en 1 september.’ Voorwaarden: maximaal 750 deelnemers in de open lucht, iedereen coronabewijs (test/vaccinatie) en advies tot zelftest na 5 dagen. @BNR pic.twitter.com/TNKxdBEouB — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) August 2, 2021

Evenementen mogen doorgaan, maar mogen maximaal 750 deelnemers toelaten in de open lucht. Want we weten allemaal dat het coronavirus je in de buitenlucht zomaar komt aanwaaien… En al helemaal als je er voor zorgt dat die mensen vooraf een coronabewijs hebben, want negatief getesten en volledig gevaccineerden op één hoop in de buitenlucht is natuurlijk vragen om problemen…

Wat ook frappant is, is het feit dat er bij eendaagse festivals gewoon een limiet wordt gesteld aan het aantal deelnemers, terwijl bij winkels en horecagelegenheden werd gekeken naar oppervlak. Een festival op een enorm terrein mag dus straks evenveel deelnemers hebben als een festival op een locatie zo groot als de gemiddelde parkeerplaats.

Het demissionaire kabinet vertikt het nog steeds om de geldigheidsduur van negatieve testen te verkorten naar 24 uur. Dat zou namelijk het risico op besmetting daadwerkelijk kunnen beperken, maar dat is een logistiek probleem en daar is faalminister De Jonge niet zo goed in, zoals we hebben kunnen zien het afgelopen jaar.

Nu moeten die festivalorganisatoren maar zien of het financieel uit kan om slechts 750 deelnemers te hebben, anders heeft het natuurlijk alsnog geen zin. En dit roept natuurlijk ook de vraag op of festivals die om die reden niet door kunnen gaan, alsnog aanspraak kunnen maken op het coronafonds!

Het is weer puur wanbeleid vanuit dit demissionaire kabinet, waar niemand echt wat mee kan en waarvan de effectiviteit meteen weer ter discussie staat. Hoe krijgen ze het toch steeds weer voor elkaar…