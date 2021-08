Klimaatpaus Ed Nijpels wil dolgraag dat Rutte met GL en PvdA om tafel gaat: ‘Over inhoud onderhandelen voordat je partijen uitsluit’

VVD’er en zelfverklaard klimaatapologeet Ed Nijpels is van mening dat je niet zo maar partijen moet uitsluiten van regeringsdeelname. Opmerkelijk genoeg zegt hij dit nadat het nieuws bekend is geworden dat Rutte toch wél om tafel gaat met GroenLinks en de PvdA. Nijpels zegt, terecht, dat je eerst over de inhoud moet praten en dan pas kan kijken met wie je wel of niet doorgaat. Opmerkelijk genoeg was hij nergens te bekennen toen rechtse partijen als de PVV of JA21 werden buitengesloten. Zal wel met het klimaat te maken hebben…

Ed Nijpels heeft eerder formaties geleid voor de VVD, tot tweemaal toe ging het razend snel. De huidige formatie duurt al langer dan 150 dagen. Volgens Nijpels komt dit omdat men niet op de inhoud met elkaar in gesprek gaat. Nijpels verhaal snijdt hout, ware het niet dat zijn verhaal wel heel goed aansluit bij zijn droom voor een extreem klimaatkabinet. Toen de PVV meermaals werd uitgesloten hoorden we de VVD’er niet. Nu de twee pro-klimaatpartijen mogelijk aanschuiven laat Nijpels wél ineens van zich horen.

Zakendoen | Voormalig VVD-leider @EdNijpels deed twee keer de formatie voor de VVD en beide keren lukte dat in ongeveer twee maanden. De huidige formatie die al meer dan 150 dagen duurt, verbaast hem. 'Je moet eerst over de inhoud onderhandelen, voordat je partijen uitsluit.' pic.twitter.com/WZjbQgKXF8 — BNR Nieuwsradio (@BNR) August 19, 2021

De formatie duurt nu al bijna een half jaar, de impasse lijkt te zijn doorbroken. Maar de vraag is wat er in de volgende fase gaat gebeuren. Rutte zal natuurlijk alles doen om zelf enkele sleutelposities in bezit te krijgen. Het kan hem weinig schelen als dat met een dure prijs komt; de linkse partijen willen natuurlijk het klimaatvraagstuk dicteren.

Rutte had de kans om rechtse partijen langer in de race te houden bij de formatie, helaas heeft hij voor hen de deur gesloten. Nu zitten we opgescheept met twee linkse splinterpartijtjes, die ondanks hun geringe grootte straks wel een peperduur klimaatbeleid gaan doorvoeren. Praten over de inhoud is belangrijk, zeker in de verkennende fase. Het gaat nu al niet meer om de inhoud, maar over wie welke machtsposities behoudt. Rutte weet dat als geen ander.