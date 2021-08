Koninklijke Marechaussee gaat Nederlandse reizigers uit België controleren op coronabewijs

Vanaf 8 augustus gaat de Koninklijke Marechausse terugreizende Nederlanders uit België steekproefsgewijs controleren of zij een geldig coronabewijs op zak hebben. Eind juli werd al aangekondigd dat reizigers uit ‘gele gebieden’ in de nabije toekomst kunnen worden gecontroleerd, zojuist is bevestigd dat reizigers vanuit België dus mogelijk gecontroleerd kunnen worden.

We zitten al anderhalf jaar lang in de zogeheten coronacrisis, maar eindelijk gaat men vanuit de overheid eens werken met een controlesysteem. Waarom men nu pas de grenzen, en mensen die in- en uitreizen, op die manier gaat controleren is een andere vraag – wat is nu de meerwaarde van dit systeem nu pas in te voeren terwijl de heftige piek enkele maanden geleden was. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, het besmettingscijfer is alweer aan het dalen, maar nu pas begint men het controlesysteem. Beetje laat én overbodig.

Voor mensen die nog niet volledig zijn gevaccineerd kan het nog wel wat kopzorgen opleveren, vooral voor mensen die dagelijks naar België rijden. Zij moeten namelijk bij een controle een geldige PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of antigeentest (niet ouder dan 24 uur) laten zien. De Koninklijke Marechaussee laat weten niet met controleposten te gaan werken, aldus NU.nl. Nederland is zelf op alle Europese kaarten dieprood, maar toch gaan we terugkerende vakantiegangers uit gele gebieden controleren. Wat de meerwaarde daarvan is mag minister De Jonge nog maar een keer gaan uitleggen.

Daarnaast is dit natuurlijk ook gewoon zwaar irritant voor terugkerende vakantiegangers, zij moeten op de laatste dag van hun vakantie in het buitenland nog even snel een coronatest doen om niet tegen een eventuele boete aan te lopen bij terugkeer in Nederland – of ze moeten vanuit Zuid-Europa omrijden via Duitsland, want daar gaat men niet op de grens controleren.

Toch zal coronaminister De Jonge blij zijn dat zijn QR-appje nu weer kan worden gebruikt. Het is alleen nog maar de vraag of niet nog meer frauduleuze praktijken gaan ontstaan, uiteindelijk zullen mensen altijd proberen om de regeltjes te omzeilen. We zagen het al gebeuren in het uitgaansleven. En de grootste en belangrijkste vraag blijft natuurlijk hoe goed onze privacy en gegevens gewaarborgd zijn. Persoonlijke informatie heeft al vaak genoeg, ook bij de CoronaCheckapp, op straat gelegen gedurende deze coronacrisis.