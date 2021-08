Marianne Zwagerman hekelt gebrek aan pluriformiteit landelijke kranten: ‘Bijna alles is in handen van twee Belgische bedrijven’

Marianne Zwagerman treurt om de achteruitgang van het Nederlandse medialandschap. Bijna alle landelijke kranten zijn in handen van twee Belgische bedrijven, waardoor de media de broodnodige pluriformiteit missen. Ook zijn redacties een stuk conformistischer geworden, rebelse journalisten die kritisch zijn over hun eigen werkgever zijn er ook nauwelijks meer te vinden aldus Zwagerman.

Zwagerman was te gast bij Radio Kunststof waar ze haar kritische mening uitte over de staat van het Nederlandse medialandschap. Op het Financieel Dagblad na zijn alle landelijke kranten in het bezit van twee Belgische bedrijven. Wat de journalistiek weinig goed heeft gedaan de afgelopen jaren.

‘Op het FD na zijn alle grote landelijke kranten in handen van twee Belgische bedrijven’, zegt @mariannezw in @RadioKunststof. En dat komt de kwaliteit volgens haar niet ten goede. ‘Aan de achterkant is het allemaal hetzelfde, waardoor er niet meer een enorme pluriformiteit is.’ pic.twitter.com/17wL08ris7 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 9, 2021

“Op het FD na zijn alle grote Nederlandse kranten in handen van twee Belgische bedrijven. Trouw, Het Parool, De Volkskrant en AD is van de Persgroep. Bij Het Mediahuis zitten De Telegraaf, NRC en een aantal regionale kranten. Er is niet meer zo’n enorme pluriformiteit. Daar merkt de lezer misschien nog minder van, maar de journalisten hebben ook niet zoveel te kiezen. Er zijn eigenlijk maar twee werkgevers. Je ziet dat veel mensen die voor die kranten schrijven ook niet erg kritisch zijn op hun eigen bedrijf en wat daar gebeurt. Ik vind dat journalisten daar veel harder tekeer moeten gaan, ook tegen hun eigen werkgever.”

Volgens Zwagerman is het belangrijk dat we in Nederland hierover een debat krijgen. Want moeten we het wel willen dat twee Belgische bedrijven het Nederlandse medialandschap invullen? Naast het feit dat Belgen en Nederlanders qua cultuur enorm verschillen, en de Belgische bedrijven de touwtjes in handen hebben, zijn onze landelijke kranten ook enorm kwetsbaar geworden hierdoor, aldus Zwagerman. Je kan er zo uit liggen als je koers te veel afwijkt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zwagerman zegt terecht dat kranten cultuurdragers zijn, ook in deze tijd van online media hebben gedrukte media nog steeds veel invloed. Dat deze invloed, en de koers, onder leiding staat van maar twee buitenlandse bedrijven is zorgelijk. Het heeft ons medialandschap de laatste jaren weinig goed gedaan.