Marianne Zwagerman veegt de vloer aan met radicaal-Woke ABN AMRO: ‘Nooit bereikbaar, maar wel seksuele voorkeur werknemers delen?!’

Onderneemster, powervrouw, topadviseur, columnist, podcast-host en wat dies meer zij Marianne Zwagerman is he-le-maal klaar met ABN AMRO, de meest walgelijke Woke-bank van Nederland. Want, zegt zij, de bank wil dat wij geobsedeerd zijn met het seksleven van haar werknemers, maar als je iemand van de bank wilt spreken om wat zaken te regelen zijn ze niet bereikbaar. Wat is dit voor omgekeerde wereld?

Gisteren zette de totaal doorgeslagen extremistische bank ABN AMRO een belachelijke video online van een werknemer die heel trots vertelt dat hij een “open relatie” heeft. Dat maakt hem blijkbaar een beetje lid van de LHBTIQ-meute, en dat soort informatie moet tegenwoordig blijkbaar gedeeld worden met de hele wereld, natuurlijk met het grote doel om de rol van het gezin te ondermijnen. Het was een walgelijke actie van een walgelijke bank.

Ook Marianne Zwagerman vindt het volstrekt gestoord dat ABN dit soort Woke-propaganda verspreidt.

Je eigen geld pinnen kost geld. Ze zijn nooit bereikbaar. Kantoren dicht. Geld op je spaarrekening kost geld ipv renteopbrengst. Maar we weten gelukkig wel wat hun medewerkers in bed uitvreten 😷 https://t.co/EdmiZxfhjw — Marianne Zwagerman (@mariannezw) August 5, 2021

“Je eigen geld pinnen kost geld,” schrijft ze de handel en wandel van de staatsbank samen. “Ze zijn nooit bereikbaar. Kantoren dicht. Geld op je spaarrekening kost geld in plaats van renteopbrengst. Maar we weten gelukkig wel wat hun medewerkers in bed uitvreten,” schrijft ze op ironische wijze.

“Het lukt al JAREN niet meer om gewoon een mens te spreken te krijgen bij de bank,” gaat ze verder in een nieuwe tweet. “Probeer maar eens langs zo’n gescript callcenter te komen. Maar nu moeten we ineens wel alles weten over hun seksleven en of er een piemel onder hun rok zit?”

Ja, zo rolt deze bank tegenwoordig inderdaad. En daarbij valt het ook hier op dat het bedrijfsleven de agenda van de staat – die geobsedeerd is met Woke-gekte – weer vrijwillig omarmt en zelfs verspreidt. We leven in bizarre tijden; en dus ook tijden waarin het van het grootste belang is dat wij – normale, vrijheidslievende mensen – pal staan voor onze rechten én onze principes.