Radicale Woke-bank ABN Amro promoot de vernietiging van het gezin

In een nieuwe video die ABN Amro op Twitter heeft gezet stelt de bank ons voor aan “onze collega Eric.” Eric heeft zogenaamd een bijzonder verhaal (vanwege de LHBTIQ-woke-obsessie): hij heeft namelijk een “open relatie.” En dat vindt hij eigenlijk “de norm.” ABN vindt dat blijkbaar ook, want dit gebrek aan het kunnen hebben van een vaste, liefdevolle relatie waarin twee personen samen met elkaar het leven te leven wordt gewoon keihard gepromoot door de bank.

“Onze collega Eric maakt van zijn open relatie geen geheim,” schrijft ABN Amro op Twitter bij een ronduit belachelijke video van genoemde Eric. Vervolgens wordt het figuur zelf geciteerd. “Ik kan liefde geven en voelen voor meerdere personen,” aldus Ericje.

Onze collega Eric maakt van zijn open relatie geen geheim: “Ik kan liefde geven en voelen voor meerdere personen.” Hij vindt het belangrijk om hiervoor uit te komen op werk. Als bank maken wij ons sterk voor een werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. #prideamsterdam — ABN AMRO (@ABNAMRO) August 4, 2021

Heel fijn Eric. Dat kunnen we allemaal. Maar anders dan jij begrijpen wij de ernst en het belang van een serieuze relatie tussen twee mensen die voor elkaar kiezen, en op die manier ook kinderen een stabiel thuis proberen te geven. Oké, ja, dat kan soms misgaan en dat is dan zonde, maar dit soort gekte van “ik neuk lekker in de rondte, kijk is dat niet leuk,” is van een héél andere orde.

“Hij vindt het belangrijk om hiervoor uit te komen op werk. Als bank maken wij ons sterk voor een werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn,” aldus ABN.

Nou, dat vind ik helemaal niet belangrijk. Als dit is wat mensen “zichzelf” vinden, dan moeten ze “zichzelf” vooral zo veel mogelijk verbergen voor de rest van de maatschappij. Want als dit soort gedrag “normaal” wordt verdwijnt het gezin als hoeksteen van de samenleving; kinderen wordt dan geleerd dat het prima is om je niet aan één persoon te binden. Het veroorzaakt een gemis in de ziel van mensen. En het gevolg is een samenleving waarin alle verbanden verdwijnen; waarin iedereen als losse atomen door het leven wandelt, zonder dat gevoel te hebben dat je alleen maar krijgt als je ervoor kiest samen met iemand door het leven te gaan.

Vervolgens roept Ericje zelf in de video dat hij zich regelmatig afvraagt of hij stiekem niet eigenlijk toch de norm is.

Nee jongen, dat ben je niet. Gelukkig maar.

Nóg niet, tenminste. Want het slechte nieuws is dat bedrijven als ABN overduidelijk een cultuurmarxistische agenda hebben.

“Hij roept cultuurmarxist, wat een gek!”

Nee. Dit hoort bij het cultuurmarxisme. Dit soort propaganda is geen toeval. Het is werkelijk deel van het cultuurmarxisme. Het is er een ongekend belangrijk deel van. De Frankfurter Schule en vergelijkbare cultuurmarxistische bewegingen – die de samenleving overal hebben geïnfiltreerd – pleitten er in het verleden actief voor om het gezin te ondermijnen, en uiteindelijk zelfs te vernietigen. Dat is in hun ogen nodig om hun marxistische heilstaat te creëren; een staat waarin niemand meer een hechte relatie met elkaar heeft… maar alleen nog maar met De Staat.

Als je een bankrekening hebt bij ABN dan is dit hét moment om die op te zeggen. Die ranzige cultuurmarxisten – die op echte marxistische wijze ook nog eens flink gespekt zijn geweest door de staat – gaan maar lekker zaken doen met elkaar. Wij, normale mensen, moeten onze handen er hard van af trekken.