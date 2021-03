Marianne Zwagerman maakt zich zorgen om Pieter Omtzigt: ‘Ik hoop dat hij zijn remmen regelmatig laat checken’

“De faal-verkenners zijn weg, maar de giftige werkwijze op het Binnenhof blijft,” aldus Marianne Zwagerman over het opstappen van de verkenners na Omtzigt-Gate. Het is haar duidelijk dat de powers that be nog lang niet klaar zijn met Pieter Omtzigt. Sterker nog, ze geeft hem zelfs het advies om zijn remmen regelmatig te laten checken. Je weet het immers maar nooit.

In een nieuwe column voor De Telegraaf behandelt Marianne Zwagerman de controverse rond Pieter Omtzigt. Zoals iedereen ondertussen weet moesten verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren het veld ruimen nadat die laatste betrapt was met een formatiedocument waarin stond dat er een andere functie gevonden zou worden voor de CDA’er. Dat proberen hun opvolgers als verkenners nu te spinnen, maar niemand die daar in trapt.

Ook Zwagerman niet. Het is haar duidelijk dat er duistere krachten werkzaam zijn in Den Haag die afwillen van Omtzigt. Je hebt natuurlijk Mark Rutte zelf, die een ontiegelijke hekel heeft aan Omtzigt omdat die hem zowaar af en toe lastige vragen durft te stellen. En dan is er de leiding van het CDA zelf nog, dat de buik al jaren vol heeft van het beste Kamerlid dat de partij ooit gehad heeft. Oh en dan hebben we het nog niet eens gehad over de “machtige” Piet Hein Donner. In het debat over de Toeslagenaffaire werd die publiekelijk door de mangel gehaald door Omtzigt. Heeft Donner nu wraak genomen?

“De faal-verkenners zijn weg, maar de giftige werkwijze op het Binnenhof blijft,” gaat ze verder. En dan komt het. Want ze citeert uit de memoires van Arthur Docters van Leeuwen, die kort na zijn dood vorig jaar gepubliceerd werden. In dat boek heeft hij laten optekenen dat hij nooit vrede heeft gehad met de dood van Maarten van Traa, een ander “moedig Kamerlid.” Met de parlementaire enquete die naar hem vernoemd is slaagde Van Traa erin te bewijzen dat enorme hoeveelheden harddrugs bewust, willens en wetens, werden doorgelaten door de top van Justitie.

Het zal niemand verbazen dat Van Traa, toen hij dit eenmaal uitgezocht had, pislelijk was toen er totaal geen politieke consequenties waren voor de betrokkenen. Maar toen… opeens kwam hij om het leven bij een verkeersongeluk: een ongeluk dat Docters van Leeuwen nooit heeft vertrouwd, aldus de man zelf in zijn memoires. “De politie heeft achteraf niks gevonden dat wees op sabotage van zijn auto, maar ik heb er nog altijd een onaangenaam gevoel bij; mij was het te toevallig,” schrijft hij daarover.

Oeps.

Zwagerman concludeert daarom, in een zin die je werkelijk de rillingen bezorgt: “Ik hoop maar dat Omtzigt zijn remmen regelmatig laat checken.”

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Dat we dit soort dingen tegenwoordig moeten opschrijven… Het is echt te ziek voor woorden. Nederland is letterlijk het Malta aan de Noordzee geworden. En dat komt allemaal door Mark Rutte en zijn gestoorde Rutte Doctrine. Gadverdamme.