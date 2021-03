LOL! Ollongren en Jorritsma geven media de schuld van ‘Omtzigt-passage’

De nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) hebben de verklaring voor de ‘Omtzigt-passage’ uit de doeken gedaan. In hun brief aan de Tweede Kamer zeggen ze: “De passage berust volgens onze voorgangers op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media.” Maar natuurlijk!

Hier kunt u de hele brief lezen in de tweet van RTL Nieuws-verslaggever Roel Schreinemachers:

Nieuwe verkenners: gewraakte passage berust op ‘inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media’ #kabinetsformatie pic.twitter.com/9DvtyHFsg2 — Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) March 26, 2021

Van Ark en Koolmees fungeren hier als doorgeefluik voor de vorige verkenners, die nu doen alsof de hele wereld er al vanuit ging dat Omtzigt zou moeten wieberen. U weet wel: het Kamerlid dat prima Kamerlid wilde blijven en zo de macht wilde blijven controleren. Hetzelfde Kamerlid dat er zelfs een boek over heeft geschreven, waarin hij dat puntsgewijs uitlegt. Dát Kamerlid. En dan is het volstrekt normaal en compleet geloofwaardig om zorgen over dat Kamerlid op te schrijven als ‘Omtzigt, positie elders’. Wat een to-ta-le grap!

En natuurlijk blijft Rutte weer buiten schot. De dames Ollongren en Jorritsma vangen de klap zelf wel op. Of nou ja, eigenlijk ook niet helemaal. Zij doen nu namelijk alsof er allerlei bronnen (genaamd “invalshoeken”) zijn die iets over Omtzigt beweerden, dus eigenlijk waren zij niets meer dan de ogen en oren van de samenleving. Zij konden er toch ook niets aan doen dat ze die signalen zomaar oppikten? Eigenlijk deden ze hun werk juist té goed en is het alleen jammer dat ze het zo ongelukkig hebben opgeschreven!

En nou mogen Jorritsma en Ollongren volgende week alle Kamerleden uit gaan leggen welke “invalshoeken” en mediaberichten zij in die periode hebben overwogen en hebben meegenomen. Zul je zien dat ze uitkomen bij de ‘fluistercampagne‘ van het CDA!