Een gepassioneerde Wybren van Haga voorspelt: ‘Pieter Omtzigt zal keihard terugslaan en zegevieren!’

Het is onze vrienden van Forum voor Democratie ook opgevallen dat het CDA, VVD en D66 Pieter Omtzigt op ongelooflijke wijze proberen te piepelen. Het is inderdaad vreselijk hoe hij behandeld wordt, aldus FVD-Kamerlid Wybren van Haga, maar vrees niet: Omtzigt zal “keihard terugslaan” en de walgelijke “machtspolitici” die hem buitenspel proberen te zetten terug in hun hoek duwen straks.

De manier waarop Omtzigt behandeld wordt is natuurlijk grotesk. De man heeft zich met hart en ziel ingezet voor de slachtoffers van de Toeslagenaffaire, maar wordt nu als vuilnis behandeld door de (toekomstige) coalitiepartijen. Het is om misselijk van te worden.

En nee, natuurlijk is er er geen mens die gelooft wat de nieuwe verkenners beweren, dat het “op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media” berust. Houd toch op zeg. Er stond heel duidelijk: “Positie Omtzigt, functie elders.” En dat was materiaal om te bespreken in de tweede ronde. Alleen een mongolide blinde kip trapt daar in.

Het zal niemand verbazen dat Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga één van de mensen is die er niet in trapt – en ook niet doet alsof om de lieve vrede te bewaren, want dat gaan we in het debat over deze materie ongetwijfeld ook zien. Sterker nog, op Twitter voorspelt Van Haga dat Pieter Omtzigt “keihard zal terugslaan en zal zegevieren over de amorfe [vormloze] machtspolitici die hem proberen weg te werken.”

Ik voorspel dat @PieterOmtzigt keihard zal terugslaan en zal zegevieren over de amorfe machtspolitici die hem proberen weg te werken.

When the going gets tough, the tough get going!

Ruim 342.000 stemmen voor Omtzigt, goed voor bijna vijf Kamerzetels! https://t.co/KPJq6OQ9ap — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) March 27, 2021

Daar twijfel ik inderdaad ook geen moment aan. Want Omtzigt heeft nu kunnen zien – net als ieder ander – wat ze met hem van plan zijn. Hem kennende zal hem dit alleen maar sterken in zijn missie… en vanaf nu zal hij werkelijk op geen enkele manier een stap terug doen. Ook al omdat hij, zoals Van Haga ook twittert, een enorm aantal voorkeurszetels heeft bemachtigd.

“When the going gets tough, the tough get going!” gaat Van Haga verder. “Ruim 342.000 stemmen voor Omtzigt, goed voor bijna vijf Kamerzetels!” Dat aantal, 342.000 kiezers, betekent dat Omtzigt vierde staat op de lijst van Kamerleden (die niet lijsttrekker waren van hun partij) met de meeste voorkeursstemmen ooit.

Boem.

Het is heel simpel. Omtzigt heeft een hele grote eigen schare van supporters. Hij is totaal niet afhankelijk van de leiding van het CDA. De enige reden dat hij nog in die partij zit is dat hij denkt dat hij door zijn positie in het CDA, meer invloed heeft op de politiek – als hij uit het CDA stapt denkt hij dat het wellicht makkelijk wordt voor Rutte en co. om hem gewoon te negeren. Nu kunnen ze dat niet juist omdat hij CDA’er is en dus rotzooi kan schoppen in de coalitie, wat natuurlijk precies de reden is dat Rutte zo graag van hem af wil.

Maar als hem het functioneren onmogelijk wordt gemaakt en hij er helemaal klaar mee is kan Omtzigt gewoon uit het CDA stappen… waarna hij die partij totaal kan verwoesten. Want ja, hij neemt minimaal vijf zetels met zich mee als hij opstapt, maar ik vermoed eigenlijk nog wel meer. Die vijf gaan met hem mee, en dan nog een stuk of twee a drie, waarna het CDA terugvalt tot een zetel of acht. Die partij is dan op sterven na dood.

Bij het CDA beseffen ze dat natuurlijk ook, wat ongetwijfeld de reden is dat ze hem daar best graag met een “andere functie” wegsturen, maar liever niet hebben dat hij zich afsplitst.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

De nep-christendemocraten die het tegenwoordig voor het zeggen hebben bij het CDA moeten héél voorzichtig zijn. Want als ze Omtzigt nu niet publiekelijk én achter de schermen in bescherming nemen kon hij weleens een atoombom op die partij gooien. En dan is het zelfs niet uit te sluiten dat als hij weggaat, hij een paar Kamerleden (hallo, Mona Keijzer!) met zich meeneemt.