Onverantwoordelijke Rutte schuift de schuld weer van zich af: ‘Iedereen!’ was verrast door veroveringstocht Taliban

Ambassadepersoneel, tolken “en anderen die onze bescherming verdienen” worden zo goed als dat kan geholpen door Nederland, aldus premier Mark Rutte. Maar, zegt hij, de gang van zaken kan het kabinet niet worden aangerekend. “De hele wereld” is volgens Rutte namelijk verrast door de opkomst van de Taliban.

Vandaag laat premier Mark Rutte desgevraagd weten dat het kabinet er alles aan doet om ambassadepersoneel, tolken en “anderen die onze bescherming verdienen” te beschermen tegen de Taliban.

Tot zover het goede nieuws. Want het slechte nieuws is dat hij daar aan toevoegt dat het a) heel lastig is allemaal en b) dat hij niet vindt dat het kabinet verantwoordelijk gehouden kan worden voor deze puinzooi. Want “de hele wereld” is verrast door de veroveringstocht van de moslimextremisten van de Taliban!

“Iedereen moet vaststellen dat het heel snel is gegaan, de hele wereld probeert mensen nu in veiligheid te brengen,” aldus het Nederlandse baasje.

Maar weet je wat nou zo gek is? In juni hamerde de Tweede Kamer hier al op. Want mensen die Afghanistan nauwgezet volgden hadden weliswaar niet verwacht dat de Taliban zó snel en zó beslissend zou toeslaan. Maar dat de extremisten de strijd zouden winnen was wél duidelijk. Daarom wilden sommige vooruitziende figuren vooruit plannen; niet door Afghanistan weer te bezetten, maar door mensen die ons geholpen hebben in veiligheid te brengen.

Er was iemand die daar niet in geïnteresseerd was. Juist: Mark Rutte. Want die dacht dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. En trouwens, als echte psychopaat kan hij zich natuurlijk geen zorgen maken over het wel en wee van anderen. Wat boeit hem dat nou? Zolang hij maar aan de macht blijft!

Rutte heeft de Taliban niet alleen onderschat. Dat is nog tot daar aan toe. Nee, zijn grootste ‘fout’ is dat hij waarschuwingen over de veiligheid van onze bondgenoten keihard genegeerd heeft. Dat heeft niets te maken met “onderschatting,” maar alles met een premier die lak heeft aan iedereen – behalve aan zichzelf.