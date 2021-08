Oud-omroepbaas hekelt gesloten en ‘doodsbange’ houding NPO: ‘Vind je het gek dat mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen?’

Oud-omroepbaas Ton Verlind heeft in zijn nieuwe boek hard uitgehaald naar de NPO. Volgens Verlind is het niet raar dat mensen de NPO de rug toekeren, het publieke omroepenstelsel is geobsedeerd geraakt door kijkcijfers en gaat intern nooit een discussie aan. De gesloten en doodsbange houding van de NPO heeft de kwaliteit weinig goeds gebracht.

De gesloten houding van de NPO zorgt er voor dat ‘afwijkende meningen’ geen kans krijgen bij de omroep, zelfs niet als deze mening een welkome toevoeging zou zijn. Dit is volgens Verlind een zorgelijke ontwikkeling, in een interview met het Parool laat hij weten dat hij zelf geen enkel probleem heeft met de kritische houding van nieuwkomer ON! en Arnold Karskens. Volgens Verlind zou het juist goed zijn als men een beetje kritisch is naar elkaar toe.

Het huidige systeem van de NPO vindt hij goed, want het laat zien dat kritische geluiden een kans krijgen om op televisie te zijn. Het is echter zo dat de mensen in de achterkamertjes het probleem zijn, zoals te zien was bij de komst van ON!. De aspirant-omroep moest namelijk zijn kritiek op de NOS minderen, iets wat tegen het zere been was van Verlind:

“Het stelsel is niet achterhaald, maar juist reuze modern. Mensen die zich niet gehoord voelen kunnen zich verenigen, en als ze vijftigduizend gelijkgestemden hebben gevonden en een plan indienen, worden ze gefaciliteerd om radio en televisie te maken. Ik juich de komst van Omroep Zwart en Ongehoord Nederland! dan ook toe: laat ze maar meedoen. Ik vond het ook ­onbegrijpelijk dat de Raad voor Cultuur van Arnold Karskens (van ON!, red) eiste dat hij zou stoppen met het bekritiseren van de NOS. Laat dat debat in de openbaarheid gevoerd worden, niet in achterafkamertjes.”

Wel vreest hij – terecht – voor de toekomst van nieuwe omroepen, uiteindelijk moeten ook zij zich schikken aan de Hilversumse regels. Samenwerkingsverbanden, zoals POWNED die zich moet aansluiten bij AvroTros, doet uiteindelijk de eigenzinnigheid van een omroep weinig goeds. Het toelatingssysteem tot het publieke stelsel werkt prima, maar zodra men naar Hilversum mag, belandt men in een slangenkuil.

Verlind, als oud-omroepbaas, weet natuurlijk als geen ander hoe de hazen de lopen in Hilversum. Iedere vorm van pluriformiteit wordt naar verloop van tijd dusdanig beïnvloed dat er van het originele, rebelse geluid niks meer over is. Er moet een mentaliteitsverandering plaatsvinden in Hilversum, wil het ooit nog een echt divers geluid voor iedereen produceren.