Ouders richten ‘staatsvrije’ school op, keren zich tegen doorgeschoten coronabeleid en belabberde onderwijs

Een school waar de ontwikkeling van het kind weer centraal staat, de Nederlandse normen en waarden weer belangrijk worden gevonden, de doorgeschoten coronamaatregelen binnen de perken blijven en er ruimte is voor iedereen. Dát is waar een aantal Friese ouders zich sterk voor maken en hun droom wordt nu realiteit.

In de Baptistenkerk in het Friese Haulerwijk is een particuliere basisschool gestart die over drie weken, met de ingang van het nieuwe schooljaar, de deuren opent. Het idee is ontstaan uit onvrede. Onvrede over de doorgeschoten coronamaatregelen, die volgens de oprichters ‘de kinderen hun jeugd heeft afgenomen’, is slechts de druppel die de emmer deed overlopen. Dat is dus maar slechts één van de beweegredenen geweest, en zeker niet de hoofdreden.

Het onderwijssysteem, dat ervoor zorgt dat kinderen vooral bezig zijn om de CITO-toetsen te halen en niet écht leren, is voor de oprichters het grootste probleem. Maar, zo erkennen ze zelf ook: “Een kind mag zichzelf zijn, toetsen en testen staat niet centraal. Maar we zijn geen houtje-touwtje school, het onderwijs moet wel aansluiten op de middelbare school.”

De school begint kleinschalig met slechts vier leerlingen. Zodra het kan bouwen ze uit en lijken daarmee de klassen in te delen in groepen van 1 en 2 samen, 3, 4 en 5 samen, en 6, 7 en 8 samen. Net als het Jenaplan-onderwijs. Daarbij hopen ze dat ze kleine klassen kunnen houden van hooguit 15 leerlingen per klas.

Dit soort initiatieven zijn echt meer dan welkom in Nederland. Alles wat zij in De Telegraaf benoemen klinkt als onderwijs zoals het hoort te zijn: ruimte voor iedere geloofsovertuiging; veel buiten spelen en leren van de natuur, en; de Nederlandse cultuur staat centraal. Dat betekent dat ze Zwarte Piet graag terugzien én dat de christelijke feestdagen zullen worden gehanteerd. Wat wil een mens nog meer?

Hopelijk wordt deze school een inspiratiebron voor andere leerkrachten die ook klaar zijn met het belabberde onderwijssysteem in ons land!