Paniekzaaier OMT vreest voor nieuwe maatregelen: ‘In najaar mogelijk door nieuwe luchtwegvirussen’

Het is volgens Menno de Jong, lid van het OMT, theoretisch gezien mogelijk dat we dit najaar nieuwe maatregelen nodig gaan hebben tegen nieuwe luchtwegvirussen. Zo lijkt er een nieuwe trend te ontstaan; bij iedere ‘dreiging’ direct pleiten voor een nieuwe lockdown en allerlei andere maatregelen. Deed men dit maar eens bij de alsmaar groeiende massa-immigratie.

Door de succesvolle vaccinatiestrategie verdwijnen langzaamaan de laatste maatregelen, als het zo doorgaat verdwijnt zelfs de anderhalve meter regel. Maar we zijn nauwelijks van corona af of de volgende paniekzaaier van het OMT roept al dat nieuwe maatregelen nodig zijn. Ditmaal gaat het niet eens om coronamaatregelen, maar om maatregelen tegen nieuwe luchtwegvirussen. Tsja zo kunnen we natuurlijk eeuwig blijven doorgaan.

In een gesprek met NHNieuws meent de viroloog dat het goed mogelijk is dat we blijven leven met corona-achtige maatregelen: ”Theoretisch gezien is het mogelijk dat er maatregelen dit najaar nodig zijn. We moeten dan ook echt kijken hoe het met de andere virussen gaat. We moeten de vinger aan de pols houden”

Ironisch genoeg maakt het OMT-lid zich meer zorgen om het ontstaan van nieuwe luchtwegvirussen dan over het coronavirus: ”De vaccins zijn namelijk zelfs behoorlijk effectief tegen de Deltavariant. Als we in november echt alles loslaten zoals gehoopt wordt, dan komen er wel een aantal andere luchtwegvirussen zoals de griep en het rs-virus de hoek omkijken. Die kunnen zich ook weer gaan verspreiden. De immuniteit onder de bevolking voor deze virussen is ook afgenomen. Het kan zijn dat we een grote griepepidemie gaan krijgen, of één van het rs-virus.”

OMT-lid wil meer maatregelen

Tsja, we hebben decennialang geleefd zonder lockdowns en dat ging ons land, en de rest van de wereld, tamelijk goed af. We hoeven oprecht niet bij iedere uitbraak van een seizoensgriep te grijpen naar vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat was in het verleden ook niet nodig én zal in de toekomst ook niet nodig zijn. Dit überhaupt voorstellen, of over nadenken, doet wel heel veel denken aan overdreven paniekzaaierij.

Het massaal vaccineren in Nederland heeft geholpen, we krijgen langzaam weer ons vrijheden terug. We lijken daardoor ‘klaar’ te zijn met de coronacrisis. Er is echt nul komma nul reden om nu al te fantaseren over toekomstige virussen.