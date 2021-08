Poolse overheid hekelt bemoeienis buitenlandse bedrijven in medialandschap: wil media onafhankelijk maken van buitenland

Vanuit de EU zijn alle ogen, opnieuw, gericht op Polen. Vandaag behandelt men in het Poolse parlement de mediawet waarin de regeringspartij een verandering wil brengen. Buitenlandse bedrijven zouden als het aan PiS ligt niet meer een meerderheidsbelang mogen hebben in Poolse media. Tegenstanders menen dat deze wetsverandering de vrijheid aantast, het Poolse kabinet vreest juist voor te veel buitenlandse bemoeienis.

Terwijl men in Polen aan het kissebissen is over de mediawet en de rol van buitenlandse bedrijven in de Poolse media heeft Marianne Zwagerman dit probleem in Nederland ook al geprobeerd aan te kaarten. In Nederland zijn bijna alle landelijke kranten in handen van twee Belgische bedrijven. Volgens haar komt hierdoor de pluriformiteit en de kritische zelfreflectie bij kranten in het geding.

De Poolse regeringspartij PiS kijkt ook kritisch naar, wat zij noemen, buitenlandse inmenging in de Poolse medialandschap. De NOS meldt dat PiS pleit voor een aanpassing van de mediawet om zo te voorkomen dat buitenlandse bedrijven de media in het land naar hun hand zetten. PiS vreest voor onder meer Russische inmenging. Critici van de aanpassing menen dat het een poging is om de als laatste overgebleven anti-PiS omroep aan banden te leggen. Deze nieuwsomroep is namelijk in handen van het Amerikaanse Discovery.

In Polen speelt er natuurlijk iets anders dan in Nederland, maar de kernvraag blijft hetzelfde. Zoals Zwagerman al eerder stelde is een debat over de vraag of het wenselijk is dat we onze media verkopen aan het buitenland een zeer interessant thema. Het is kwalijk dat vrijwel alle landelijke kranten in handen zijn van twee buitenlandse bedrijven, ook in Polen zet men kritische vraagtekens neer bij het feit dat buitenlandse bedrijven zo gretig zijn om een vinger in de pap te hebben.

Terwijl we deze discussie waarschijnlijk niet of nauwelijks te horen krijgen op een groot podium in Nederland zal men in Polen wel degelijk dit debat aangaan. Met als resultaat dat de EU weer gaat dreigen met tal van sancties als er een uitslag dreigt te komen die de Brusselse bestuurders niet zint.