Prijsuitreiking Gouden Kalf voortaan genderneutraal: ‘We bewegen mee met de tijdgeest’

De woke-drammertjes in Nederland hebben hun zin gekregen. Vanaf dit jaar zal de prijsuitreiking van het Gouden Kalf anders verlopen dan voorheen. Niet langer zal men meer onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, want dat is niet meer van deze tijd. De organisatie is van mening dat de samenleving hier om vraagt én dus worden ook de prestigieuze Nederlandse filmprijzen gepolitiseerd dankzij de alsmaar groter wordende woke-gekte.

Iedereen kan nu al bedenken dat dit véél problemen gaat opleveren in de toekomst. Nu men gaat stoppen met onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, en dus overgaat op genderneutrale prijzen, zal dat in de toekomst nieuwe frictie opleveren. Want wat als er enkele edities op een rij méér prijzen worden gewonnen door mannen dan door vrouwen? Dan krijgen we daar ook weer enorm veel krokodillentranen over en gezanik door de eeuwig gekwetsten in ons land. Zo kan je haast jaarlijks de prijsuitreiking van het Gouden Kalf ombouwen.

Gouden Kalf moet inclusief zijn

Maar afijn, de organisatie van het Nederlandse Film Festival vindt het niet meer van deze tijd om aparte prijzen voor mannen en vrouwen te doen. De organisatie ziet dat de ‘genderinclusieve discussie’ wereldwijd speelt én vindt het dus tijd om zich ook aan te passen, dat laat NU.nl weten.

“Wereldwijd speelt al jaren de discussie over genderinclusiviteit en deze is ook binnen de nationale en internationale film- en beeldsector urgent. Het NFF beweegt mee met de tijdgeest en heeft ervoor gekozen om, zoals bij de andere Gouden Kalveren al decennia het geval is, het onderscheid tussen man en vrouw bij de acteerprijzen op te heffen”

Het idee dat deze discussie wereldwijd speelt is natuurlijk enorm overtrokken. Het is een marginale groep die geluid maakt voor tien. En helaas worden deze eeuwig gekwetsten keer op keer een podium aangeboden om hun klaagzang over de ongelijkheid in de samenleving te etaleren. Het kan waarschijnlijk bar weinig mensen schelen hoe de prijsuitreiking inhoudelijk wordt gehouden. Maar de woke-rebellen zullen dit wel weer zien als een grote overwinning. Gelukkig ligt er niemand met gezond verstand wakker van.