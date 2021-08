Geert Wilders zorgt voor politieke aardbeving: “Een man is een man, een vrouw is een vrouw”

Oh jongens toch! Geert Wilders heeft vandaag werkelijk voor een politieke en culturele aardbeving gezorgd. Hoe? Nou, door vast te houden aan – niet schrikken! – biologische waarheden. Want, schrijft de PVV-leider op Twitter, “een man is een man, een vrouw is een vrouw.” Hij zegt dus “nee” tegen de Woke-gekte.

Geert Wilders moet héél voorzichtig zijn. Want als hij zo doorgaat wordt hij héél binnenkort keihard gecanceld door heel Deugend Links. Oh wacht. Dat is hij al.

Want kijk wat Wilders vandaag op Twitter zette. Wel een waarschuwing: tere Woke-hartjes moeten eraan geloven. De PVV-leider houdt namelijk vast aan biologische feiten. Ik weet het, tot recentelijk was dat “wetenschappelijk,” maar tegenwoordig is het daadwerkelijk een daad van rebellie. Tegen de heersende Woke-gekte.

Wat heeft ze gelijk! Een man is een man en een vrouw is een vrouw. Dat zal altijd zo blijven. Natuurlijk kunnen mensen in het uiterste geval van geslacht veranderen en ook dat moet zo blijven. Maar die dwangmatige woke-identiteitspolitiek van ras tot gender is pure terreur. https://t.co/g6zYHPIoWh — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 12, 2021

“Een man is een man en een vrouw is een vrouw,” schrijft Wilders op Twitter. “Dat zal altijd zo blijven.”

Oh. Mijn. Woke-God. Wilders wat doe je nou?! De biologie liegt niet, oké, maar tegenwoordig dienen we allemaal mee te gaan in geestelijke stoornissen. En, ja, natuurlijk in de grotere agenda van de linkse Frankfurter Schule, maar daar mogen we niets over schrijven want complotwappie.

Hoe dan ook, gaat Wilders verder, “Natuurlijk kunnen mensen in het uiterste geval van geslacht veranderen en ook dat moet zo blijven. Maar die dwangmatige woke-identiteitspolitiek van ras tot gender is pure terreur.”

Dat deel over “gender veranderen” is zonde, wat daarin gaat Wilders toch wat mee met de genderwaanzin, namelijk de idee dat gender “maakbaar” is. Een social construct. Je kunt het veranderen.

Maar goed, het tweede deel staat natuurlijk als een huis. De manier waarop de Woke-gekte wordt bedreven is inderdaad niets meer of minder dan “pure terreur.” Het is waanzin.