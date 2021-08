Filmpje! Ook de Rabobank gaat vol Woke en zet homoseksuelen vreselijk te kakken

Het is echt om moe van te worden. Nu is het weer de Rabobank die het nodig acht om vol Woke te gaan, en een zogenaamd pro-LHBTIQ filmpje online te zetten. Daarbij wordt er gefocust, niet op homoseksuelen, lesbiënnes en biseksuelen, maar op transgenders dan wel travestieten. Want blijkbaar worden die nu gepresenteerd als zijnde representatief voor ‘homo’s.’

Wat moet het ontzettend irritant zijn voor normale, weldenkende, goed functionerende homoseksuelen en bi’s om dit soort filmpjes voorbij te zien komen zeg. Steeds weer.

Tijdens #Pride2021 vieren we de vrijheid om te zijn wie ze willen zijn. En dat is nou precies waarom Rabo ClubSupport clubs als @ketelbinkie010 verder helpt. Want een club waar je echt jezelf kunt zijn, dat verdient toch iedereen? Doe je ook mee? #RaboClubSupport #pride🌈 pic.twitter.com/s35ZC4O6JF — Rabobank (@Rabobank) August 4, 2021

De Rabobank promoot hier Ketelbinkie. Dat is een bedrijf waar de Rabo blijkbaar mee samenwerkt. Dat is een gay sportvereniging. Ik heb werkelijk geen idee waarom homo’s het nodig vinden om een eigen sportvereniging te hebben, maar goed. Als ze zichzelf zo willen afzonderen van de rest van de maatschappij is dat hún keuze. Prima.

Maar waarom zien we in vredesnaam transgenders en/of travestieten centraal staan in dit filmpje? Denkt de Rabobank nou echt dat de gemiddelde homo of lesbi (die sport) er lekker op los transgendert? Dat homo’s eigenlijk mannen zijn die wilden dat ze een vrouw waren? Ik ken homo’s – we hebben een redacteur die uitgesproken homoseksueel is en terecht op de barricades klimt als iemand homoseksuelen hun rechten wil ontnemen – en geen van hen voelt zich zo en kleedt als een vrouw. Ook niet in het weekend.

Sterker nog, die homo’s worden er heel erg moe van dat – elke keer als ze een actie zien die zogenaamd bedoeld is om hun ‘rechten te beschermen’ – dit het beeld is dat van ze geschetst wordt. Ze begrijpen dat het blijkbaar heel leuk is voor elitaire hetero’s om homo’s op zo’n manier neer te zetten – ongetwijfeld omdat die zichzelf dan toch onbewust een beetje beter vinden dan homo’s – maar zij zijn er he-le-maal klaar mee.

Het lijkt mij tijd om voor de weldenkende leden van wat ze ook wel de LHBTIQ-gemeenschap noemen om voor zichzelf op te komen, en duidelijk te maken aan de Rabobank dat ze dit soort filmpjes niet zien zitten. Om linkse Woke-BLM-termen te gebruiken, dit is alsof je een filmpje maakt tegen rassendiscriminatie, maar dan geen donkere mensen inzet, maar Zwarte Pieten.