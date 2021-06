Tsjechische president Zeman steunt Hongaarse premier Orbán (en scheurt uit de bocht): ‘Transgenders zijn walgelijk’

Het kreeg gisteren weinig aandacht omdat heel Nederland bezig was met de wedstrijd tegen Tsjechië – die we roemloos verloren met 2-0 -, maar de president Milos Zeman heeft even heel duidelijk gemaakt waar hij staat met betrekking tot de Hongaarse wet die in het westen zo bekritiseerd wordt omdat die anti-homo zou zijn. Nou, zegt Zeman over de Hongaarse premier Viktor Orbán, “ik zie geen reden om het met hem oneens te zijn, omdat ik enorm geïrriteerd raak door de suffragettes (feministen, red.), de #MeToo-beweging en Prague Pride.” Om zijn mening er nog even dieper in te wrijven noemt hij transgenders – in wat natuurlijk stuitende bewoordingen zijn – ook “walgelijk.”

Als premier Mark Rutte vindt dat ieder land dat zijn woke-ideologie en visie op seksualiteit en gender niet accepteert uit de EU moet, dan ben ik bang dat we nog wel even bezig blijven. Sterker nog, dan blijft er heel weinig over van die Europese Unie waar hij zo aan hecht. Want we weten natuurlijk al hoe ze in Polen en met name Hongarije over dit soort onderwerpen denken, maar nu doet de Tsjechische president Milos Zeman, die in eigen land een bijzonder populaire staatsman is, er ook nog even een schepje bovenop.

Op zondag – dus op de dag van de wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië – werd Zeman gevraagd, aldus Reuters, wat hij eigenlijk vindt van de nieuwe Hongaarse wet die volgens de Ruttes van deze wereld homo- en transgenderfoob is, maar die volgens de Hongaren zelf slechts bedoeld is om ouders in staat te stellen kinderen hún normen en waarden bij te brengen.

“Viktor Orbán zegt dat hij niet tegen homoseksuelen is,” zei Zeman tegen CNN Prima, “maar dat hij tegen de manipulatie is, niet alleen van ouders, maar ook van kinderen inzake seksonderwijs. Ik zie geen enkele reden om het oneens te zijn met hem, omdat ik totaal geïrriteerd ben door de suffragettes, de MeToo-beweging en Prague Pride.”

Dat is ongetwijfeld genoeg om Rutte en co. op de kast te krijgen, maar Zeman was nog niet klaar.

“Als je een sekse-operatie ondergaat bega je feitelijk een misdaad van zelf-beschadiging,” zei hij ook. “Elke operatie is een risico, en deze transgendermensen vind ik walgelijk.”

Nou gaat het natuurlijk helemaal niemand iets aan wat een ander met zijn of haar lichaam doet, en de opmerking van Zeman is daarom ook stuitend. Een ander mens is trouwens sowieso niet “walgelijk,” of die persoon nou man/vrouw/neutraal/ietsanders is, of heteroseksueel, homoseksueel of verzin eens iets (dat legaal is!).

Maar het staat Zeman natuurlijk wel vrij om zo’n mening erop na te houden. Jawel, beledigende, achterlijke, en grove meningen mogen óók bestaan.

Nóg belangrijker is dat Mark Rutte en Sigrid Kaag zich wat Zeman betreft in stilte hullen. Waarom is dat toch? Kan het zijn dat ze met Hongarije gewoon op zoek waren naar een stok om Orbán mee te slaan, en dat het lot van homoseksuelen en transgenders hen eigenlijk totaal niet interesseert?

Ah nee, dat zal niet. Want zo ongelooflijk principeloos en opportunistisch zullen die twee niet zijn. Toch?

En dat is maar goed ook. Want als ze het wel serieus meenden zou Nederland binnenkort ruzie hebben met héél Oost-Europa, half Afrika, heel het Midden-Oosten, en grote delen van Azië. Want er zijn nogal wat landen waar ze heel anders over dit onderwerp denken dan ons woke kabinet.