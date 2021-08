PVV hekelt klaagzang genderdrammend D66 over ‘stereotypen’ boeken: ‘Echte problemen zijn schade in Limburg, noodlijdende ondernemers, woningnood’

Terwijl de problemen in Nederland, en de rest van de wereld, zich opstapelen maakt D66 zich druk om het feit dat heel veel kinderboeken heteronormatief zijn. Rolmodellen in boeken en films zijn veelal “mannetje-vrouwtje”, maar D66 wil graag dat iedereen zich kan herkennen in boeken, series of films. PVV-Kamerlid Harm Beertema hekelt deze klaagzang van D66 over boeken en films. Er zijn namelijk genoeg échte problemen in ons land waar we ons zorgen over moeten maken.

D66 uit op sociale media zijn zorgen over de heteronormatieve beeldvorming die veelal voorkomt in boeken en films. Vaak zien we een klassieke man-vrouwrelatie tussen hoofdpersonen, maar volgens de democraten is dit problematisch omdat niet iedereen zich herkent in zo’n relatie. De partij zou het mooi vinden “als iedereen zich kan herkennen in boeken, films en series”. Maar is dit nu serieus een ‘probleem’ waar de politiek zich mee moet bemoeien?

Als men meer ‘vertegenwoordiging’ wil in boeken of series dan gaan deze mensen toch zelf de pen voeren of series produceren? Nu doet D66 net of er vanuit de politiek druk moet komen om dit voor elkaar te krijgen. En kijkend naar wat men in Hollywood produceert zien we al lang een kentering, er komt steeds meer aandacht voor de LHBTI-gemeenschap, dus het idee dat het nooit voorkomt in boeken of films is gewoon onzin. Terecht dan ook dat PVV’er Harm Beertema op spottende wijze reageert op het bericht van D66.

Naast de rampzalige problemen voor gedupeerde Limburgers, ondernemers die op omvallen staan door de crisis en de gigantische woningnood in Nederland zitten we ook nog opgescheept met dit ‘probleem’.

Problemen, problemen. Het Midden-Oosten, de schade in Limburg, ondernemers die trachten te overleven, er is geen regering samen te stellen, geen huis te krijgen. En dan ook nog dit. https://t.co/q9lFr7XjgH — Harm Beertema (@harmbeertema) August 8, 2021

Terwijl er genoeg problemen zijn in ons land, waaronder het feit dat we nog steeds geen nieuw kabinet hebben, maakt D66 van een niet bestaand probleem een probleem. Wat natuurlijk een knappe prestatie is. Alleen zit de PVV, en waarschijnlijk een groot gedeelte van Nederland, hier niet op te wachten. Zij willen liever dat de echte problemen worden opgelost.