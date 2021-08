Sneuneus Sander Schimmelpenninck krabbelt terug: ‘Met wappies ‘oppakken’ bedoelde ik niet ‘opsluiten’!’

Sander Schimmelpenninck heeft er tegenwoordig voor zichzelf een sport van gemaakt om overal tegenaan te schoppen met ondoordachte meningen, en andere mensen vervolgens dom te noemen als ze hem pakken op z’n belabberde ideeën. Dat is ook precies wat hij nu weer flikt.

Meneer gaat nogal hard op mensen die, om wat voor reden dan ook, niet zo’n zin hebben aan een coronavaccin. Da’s een leuk onderwerp om lekker edgy over te doen, want dat genereert aandacht. En dus slingert hij deze tweet de wereld in:

Complotondernemers en wappiefluisteraars zouden gewoon opgepakt moeten worden. Ze zijn direct verantwoordelijk voor de ellende van hun ongevaccineerde volgers. Maarja, iedere debiel mag roepen in dit land. https://t.co/MOFDbIREkh — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) August 5, 2021

Laat die tekst even goed op je inwerken. Lees het twee keer en bedenk vervolgens even goed wat hij hiermee bedoelt. Klaar? Helaas, u bent te achterlijk en misschien zelfs bewust kwaadaardig, want u heeft het ‘natuurlijk’ hélémáál verkeerd begrepen!

‘Oppakken’ is niet exact hetzelfde als ‘opsluiten’, want ‘oppakken’ kan (kennelijk) óók worden geïnterpreteerd als “onderzoek doen naar mensen die opruien, en mede-burgers in gevaar brengen”. Kon u niet weten! Wist de rest van Nederland ook niet. Maar Sander wel, dus is iedereen dom en “kwaadaardig”.

Schimmelpenninck vloog gewoon compleet uit de bocht toen hij zei dat mensen die anderen aansporen om geen vaccin te nemen maar moesten worden opgepakt. Sowieso is het vreemd om hen directe verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven, aangezien het toch echt de overheid is die om de haverklap voor coronahaarden heeft gezorgd. Maar ja, dan kom je in de wereld van nuance en daar houdt ‘nano-Jort’ niet zo van.

Wat is het toch ook een sneu figuur. Hij had prima kunnen zeggen dat hij te kort door de bocht was gegaan en dat hij zijn woorden zorgvuldiger had moeten kiezen, aangezien iedereen hem ‘verkeerd’ interpreteert. Maar nee, nul zelfreflectie en de rest van twitterend Nederland van alles verwijten, om zelf maar niets toe te hoeven geven. Wat een compleet gebrek aan karakter heeft die zielloze narcist.