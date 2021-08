NPO haatgraaf Sander Schimmelpenninck draait door: “Wappiefluisteraars zouden opgepakt moeten worden”

Voormalig NPO-presentatortje, ondernemer, blauwbloedige lizzard-guy, en Twitter-scheldkop Sander Schimmelpenninck is nu echt doorgedraaid. Hij pleit namelijk voor de arrestatie van wat hij “wappiefluisteraars” en “complotondernemers” noemt. Oftewel, van mensen die publiekelijk ingaan tegen het dictatoriale coronabeleid van het kabinet.

Eén positief aspect aan deze knettergekke coronatijden is dat mensen hun ware aard tonen, hun echte gezicht. Het slechte nieuws daaraan is dat er in Nederland (en elders) veel meer van dat soort SS-achtig tuig rondloopt dan voorheen gedacht.

Kom er maar in Sander Schimmelpenninck:

Echt verrassend is deze dictatoriale houding van de baron, graaf of wat hij dan ook is natuurlijk niet. Eerder liet hij immers al weten dat hij Nederlanders maar dom en vervelend vindt. Tegelijkertijd heeft hij zich ook al eerder van zijn fascistische kant laten zien, bijvoorbeeld toen hij betrapt werd nadat hij zich op ongekend racistische wijze had uitgelaten over een zwarte man.

En oh ja, dat was ik al bijna vergeten, maar hij liet vorig jaar ook al blijken totaal geen waardering te hebben voor – ik noem maar wat – de vrijheid van meningsuiting. Wat Sander betreft zijn dat soort rechten leuk voor blauwbloedigen. Het gewone plebs moet zijn bek houden.

Dat soort types mogen we geloof ik niet de nieuwe NSB’ers of zelfs de nieuwe SS’ers noemen. Dat soort termen mogen alleen types als Schimmelp. gebruiken voor hun tegenstanders. Meneer doet wat dat betreft niet anders. Iedereen die er een andere mening op nahoudt is wat hem betreft een radicale fascistsiche nazi.

Maar wat zien we steeds weer opnieuw? Juist, dat als puntje bij paaltje komt, hij degene is met ronduit fascistische, totalitaire denkbeelden en droomwensen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Sander Schimmelpenninck is werkelijk de meest ranzige man die Nederland de afgelopen honderd jaar heeft voortgebracht. Wat een misbaksel is die vent.