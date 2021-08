SP distantieert zich van andere linkse partijen: “We zijn gewoon tegen identiteitspolitiek. We wijzen het af”

In een openhartig interview spreekt SP-Kamerlid Renske Leijten over haar moeilijke periode in de Tweede Kamer tijdens het kabinet Rutte III en de koers van haar partij. Ze maakt één ding duidelijk: de SP heeft, in tegenstelling tot andere linkse partijen, helemaal niks met identiteitspolitiek. Ze wijzen deze vorm van politiek helemaal af.

Van de SP hoeven we, gelukkig, de komende tijd geen woke-tirades te verwachten. SP-prominent Leijten benadrukt nog maar eens dat haar partij gewoon een klassiek linkse visie heeft, voor identitair gebrabbel en woke geneuzel heeft haar partij geen tijd. Zij willen de échte problemen aanpakken. In een openhartig interview met het Parool zegt ze hier het volgende over:

“We zijn gewoon tegen identiteitspolitiek. We wijzen het af. Klimaataanpak is goed voor rijk en arm. Erkenning slavernij is goed voor wit en zwart. En dat is wat het moet zijn. Over de toeslagenaffaire zeggen mensen: dat is puur racisme. Nou nee, het is discriminatie van voornamelijk de armste mensen; wit en zwart. Het lijkt wel alsof we dat helemaal kwijt zijn. Op dit soort onderwerpen is de SP een beetje kopschuw geweest. Daarvan moeten we steviger zeggen: wij vinden dat het zo zit.”

Met dit antwoord distantieert Leijten, en haar partij, zich duidelijk van de koers van andere linkse partijen. Partijen als GroenLinks en de PvdA trekken bij alles de huidskleurkaart en vervormen ieder politiek punt tot een soort van tegenstelling op basis van identiteit. De SP maakt kenbaar dat dit, in hun ogen, geen constructieve vorm van politiek bedrijven is.

Daarnaast geeft ze ook een inkijkje in haar tijd als Kamerlid toen Rutte III de touwtjes in handen had. De toeslagenaffaire was voor haar een loodzware tijd, ze liep die tijd tegen een burn-out aan. Wat natuurlijk niet gek is, samen met Kamerlid Omtzigt heeft ze enorm veel werk verzet voor de gedupeerde ouders. Jarenlang is zij actief tegengewerkt door het kabinet. Gelukkig heeft ze haar strijd wel kunnen volhouden.