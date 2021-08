Steeds grotere demonstraties in Frankrijk, zonder organisatie en uit alle hoeken: 40 procent Fransen steunt protest

De Franse president Emmanuel Macron moet steeds meer moeite doen om zijn eigen bevolking in het gareel te houden. Het is inmiddels zelfs de vraag of dat überhaupt nog kan, aangezien 40 procent van de Fransen de steeds groter wordende demonstraties zegt te steunen.

De Fransozen beginnen het echt goed zat te worden. De vaccinatieplicht is slechts de druppel die de emmer doet overlopen, gezien het feit dat diverse groepen demonstranten vrijwel zonder enige organisatie de straat op gaan en protesteren tegen allerlei verschillende zaken.

Twee jaar geleden begon het met de gele hesjes, die tegenwoordig ook weer massaal de straat opgaan. Die worden inmiddels gesteund door christelijke families, die Macron als een ‘vertegenwoordiger van de duivel’ zijn gaan zien, meldt Het Parool. En daar komen de tegenstanders van de vaccinatiewet, demonstranten tegen het ‘doorgeschoten kapitalisme’, én zij die de macht van grote farmaceuten hekelen, nog bij.

Dit weekend werd er in 200 steden gedemonstreerd en waren er al ruim 200.000 deelnemers. Dat is een slordige verdubbeling vergeleken met twee weken geleden.

Macron lijkt inmiddels zo’n beetje het halve land tegen zich te hebben gekeerd, aangezien volgens een recente peiling 40 procent van de Fransen de protesten steunt. We hebben het hier dus niet meer over ‘normale’ Franse protesten, waar het land bekend om staat. Het lijkt nu echt om iets groters te gaan, dat ook steeds meer momentum krijgt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat momentum wordt nog maar eens extra gevoed door het feit dat Macron twee weken op zijn presidentiële vakantieverblijf aan de Middellandse Zee verblijft. Het land staat bijna in de fik en meneer chillt hem lekker aan het strand, wachtend tot die vaccinatiewet erdoorheen is gejast. Dat is nou niet bepaald de beste manier om het vertrouwen van je eigen bevolking terug te winnen, om het maar zacht uit te drukken. Al leek hij sowieso niet van plan om met zijn eigen burgers mee te willen bewegen…