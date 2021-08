Stef Blok (Economische Zaken): ”Het gaat nog jaren duren voordat mensen weer verre reizen gaan maken”

Volgens demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) zal het nog jaren gaan duren voordat we weer verre reizen kunnen maken. Blok deed zijn opmerkelijke uitspraak voor de draaiende camera van het journaal. Of de minister op de feiten vooruit loopt, of dat hij wellicht meer weet is niet bekend. Dat laatste werd hem namelijk niet gevraagd…

Het bewuste item begon bij de gedupeerde reisaanbieder Flip Stoltenborgh die met zijn reisbureau reizen naar Indonesië aanbiedt. ”Het is dramatisch. Nul omzet en nul boekingen sinds begin vorig jaar”, aldus Stoltenborgh tegenover RTL Nieuws. Per 1 oktober stopt de overheidssteun voor coronagedupeerden. Zonder financiële steun van de overheid is het einde oefening voor Stoltenborgh en zijn twee werknemers. ”Dan ga ik failliet, dat is 100 procent. Dat is op de dag dat ik het salaris moet uitbetalen.”

Heel zuur voor Stoltenborgh en alle anderen met een reisbureau gespecialiseerd in verre reizen. Het kabinet zegt er weinig aan te kunnen doen. En toen verscheen de bikkelharde Stef Blok, minister van Economische Zaken, in beeld en die zei het volgende opmerkelijke: ”Dan zal ook dat reisbureau zich realiseren dat het nog een paar jaar zal duren voordat mensen dat weer gaan doen.” Daarmee doelt Blok op reizigers naar bestemmingen buiten Europa.

Blok vervolgt: ”Je hebt het dan echt over structurele aanpassingen en dan kan je niet van de belastingbetaler verwachten dat die dat ook jarenlang blijft subsidiëren.”

Om het even kort samen te vatten: dit lijkt overduidelijk niet op een slip of the tongue van minister Blok. Hij begint namelijk eerst met dat het nog járen zal duren voordat reizigers weer verre reizen gaan maken. Daarna herpakt hij zichzelf niet, maar doet er zelfs nog een schepje bovenop. Opeens begint hij over ”onmogelijke jarenlange subsidies.”

De vraag is nu: Weet Blok meer? Waarom is onze minister van Economische Zaken er zo heilig van overtuigt dat we de komende jaren (!) niet naar het verre buitenland (waarschijnlijk doelt hij dus op de meeste bestemmingen buiten Europa) kunnen reizen?

Het volledige fragment met de opvallende uitspraken van Blok is hier terug te zien vanaf minuut 03.49.

