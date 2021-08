Tekort aan keuringsartsen bij UWV zorgt voor enorme schulden bij meest kwetsbare mensen

Ook bij andere takken van de overheid gaat het flink mis, dit keer bij het UWV. Door een schrijnend tekort aan keuringsartsen komen mensen er een jaar later pas achter dat ze helemaal geen recht hadden op het aangevraagde voorschot van een uitkering. Kwetsbare mensen moeten hierdoor soms wel tot 15.000 euro terugbetalen.

Het overheidssysteem van voorschotten geven voor uitkeringen en toeslagen zorgt voor enorme problemen. Bij veel uitkeringen en toeslagen is het zo dat het bedrag wat je ontvangt, een voorschot is. Na een bepaalde periode kijkt de overheid of het voorgeschoten bedrag klopt, te weinig is of juist te veel. Dat wordt verergerd door een gebrek aan keuringsartsen bij het UWV, meldt de NOS.

Mensen die in de financiële ellende dreigen te raken vragen een uitkering aan. Normaal gesproken moet zo’n aanvraag binnen twee maanden beoordeeld zijn, maar in de tussentijd kan al wel een voorschot worden aangevraagd. De mensen die nu in de problemen zijn gekomen, hebben soms pas veertien maanden na de aanvraag te horen gekregen dat ze helemaal geen recht hadden op die uitkering, en dus alles terug moeten betalen.

Dit is weer zo’n gevalletje ‘papieren werkelijkheid versus de realiteit’, of ‘theorie versus praktijk’. Veel mensen zijn namelijk in de overtuiging dat ze gewoon een uitkering hebben, of hebben al het geld direct nodig. Nergens wordt echt duidelijk gemaakt dat er een kans bestaat dat men het geld terug moet betalen.

En om het nog erger te maken: in sommige gevallen had het UWV bij de aanvraag al kunnen weten dat de aanvrager helemaal niet in aanmerking kwam voor een uitkering. Na iemand over een jaar 15.000 euro te hebben gegeven, zegt het UWV dan eigenlijk keihard ‘Oh nee, toch niet!’ Dan gaat er wel echt iets meer mis dan alleen een tekort aan keuringsartsen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Sowieso zou het beter zijn voor de overheid om niet langer gebruik te maken van voorschotten, of in ieder geval duidelijker te maken dat de ontvanger het geld zoveel mogelijk opzij moet zetten. Dat dekt natuurlijk niet alle problemen af, maar kan al wel een hoop trammelant schelen.