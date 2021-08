Theo Hiddema over blunderend Defensie-beleid: ‘Defensie-excellenties waren wél bekwaam in het uitspreken van herdenkingsredes’

Met grote verontwaardiging heeft Nederland het politieke geblunder aanschouwd rondom de situatie in Afghanistan. Het Nederlandse kabinet “heeft de situatie verkeerd ingeschat” en zag de snelle opmars van de Taliban nooit aankomen. Terwijl kritisch Kamerleden al enkele weken geleden waarschuwden voor een escalatie. Reden voor FVD-senator Theo Hiddema om een cynische snauw uit te delen richting de (voormalig) Defensie-bestuurders.

De verbazing is in Nederland groot dat het zo lang duurt om Nederlanders, en mensen die ons hebben geholpen, te evacueren uit Afghanistan. Het lijkt er sterk op dat onze bestuurlijke elite opnieuw gewoon grove fouten heeft gemaakt. Het simpele excuus dat ‘ze het niet zagen aankomen’ is te belachelijk voor woorden. Want hoe konden ze de voortekenen missen? Er is nota bene in juni een motie ingediend om tolken in Afghanistan veilig onderdak te bieden, toen was al bekend dat de situatie uit de hand dreigde te lopen.

We zijn inmiddels ruim zes weken verder en iedereen heeft de tragische beelden kunnen zien van mensen in wanhoop op het vliegveld in Kabul. FVD-Senator Theo Hiddema is al langer kritisch op bestuurders van het ministerie van Defensie. In een cynische tweet haalt hij dan ook fel uit naar de ‘Defensie-excellenties’. Hiddema stelt dat men bij Defensie namelijk wél uiterst bekwaam is in het houden van herdenkingsredes.

Wel moet toch gezegd worden dat onze defensie-excellenties zich altijd zeer bekwaam hebben getoond in het zeer waardig uitspreken van herdenkingsredes. Laat er nu een nationale herdenkingsdag komen voor de nutteloos omgekomen soldaat. Zij kunnen dan hun deernis volop etaleren. — Theo Hiddema (@THiddema) August 17, 2021

Theo Hiddema stelt een herdenkingsdag voor

Hiddema stelt voor om een nationale herdenkingsdag in te voeren voor de nutteloos omgekomen soldaten in ons land – want dat kan je helaas wél overlaten aan het bestuur van Defensie. Iets wat helaas het resultaat is van twee decennia bemoeienis in Afghanistan. Nederlandse soldaten hebben hun leven op het spel gezet voor iets wat uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar is gestort.

Ondertussen moeten soldaten én Afghanen die ons hebben geholpen aanhoren dat ons kabinet de situatie verkeerd heeft ingeschat. Wat niet meer is dan een klap in het gezicht van deze mensen.