Tweede Kamer-debat over Afghaanse vluchtelingen legt moreel failliet parlement bloot, CDA’er spreekt zelfs van “clusterfuck”

Het Tweede Kamer-debat over Afghaanse vluchtelingen laat zien dat het parlement moreel failliet is. Coalitiepartijen verschuilen zich achter procedures en diverse rechtse partijen maken zich vooral druk om asielaanvragen. Een CDA’er spreekt zelfs van een “clusterfuck”.

De hele situatie met de Afghaanse vluchtelingen wordt één groot drama. Er lijkt ook haast geen redden meer aan, want de incompetentie van onze demissionaire ministers en van diverse partijen in de Tweede Kamer blijkt nog groter te zijn dan gedacht.

De demissionaire ministers Bijleveld (Defensie) en Kaag (Buitenlandse Zaken) zeiden gisteravond in de Tweede Kamer dat ze nu nog aan het uitzoeken wie van de Afghaanse vluchtelingen er nou precies recht heeft op asiel. Om die reden willen ze nu geen moeilijke vragen beantwoorden, want dat houdt hun ambtenaren van het werk dat ze maanden geleden al hadden moeten doen. “First things first”, durft Bijleveld zelfs nog te roepen!

Een CDA'er die mede namens de SGP spreekt en "clusterfuck" zegt. Dan is het menens.https://t.co/q1S3wfXauM — Bart (@BartNijman) August 17, 2021

De Tweede Kamer is daardoor hartstikke gefrustreerd, want zo krijgen ze geen antwoorden op hoe deze incompetente aanpak van de situatie überhaupt heeft kunnen ontstaan. Maar de situatie vereist ook dat er nu alsnog snel keuzes moeten worden gemaakt, waar de demissionaire ministers dus ook hun mond over houden. ‘Niet nu’, is de boodschap.

Rechtse partijen zoals FvD, PVV, JA21, Groep-Van Haga én de VVD maken zich vooral druk om de asielaanvragen. Door de beroerde aanpak van de situatie (lees: niets doen) heeft de Taliban gebruik gemaakt van een keiharde powermove. Door gevangenen los te laten bestaat nu de kans dat er terroristen en criminelen tussen de vluchtelingen zitten. Dit had natuurlijk voorkomen kunnen worden door te registreren wie er voor Nederland heeft gewerkt, maar op miraculeuze wijze beschikken onze demissionaire ministers niet over die informatie.

Door de lakse houding van ons demissionaire kabinet is de situatie in Afghanistan zodanig geëscaleerd, dat zo’n beetje het enige waarover gedebatteerd kan worden is wie we alsnog op gaan vangen en hoe we de (reële) risico’s eventueel zouden kunnen beperken. Dat is toch te treurig voor woorden.

Als ons demissionaire kabinet een maand of twee eerder in had gegrepen, dan was er weinig aan de hand geweest. Linkse partijen hadden hun zin kunnen krijgen en vluchtelingen veilig kunnen opvangen, terwijl rechts duidelijke criteria had kunnen opstellen voor wie wel en niet in aanmerking zouden komen.