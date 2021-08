Van der Plas kritisch op mensen die Olympische Spelen politiseren: ‘Ik deel de sporters niet in op kleur, geaardheid of geslacht, ze winnen omdat ze goed zijn’

Terwijl Nederlanders zitten te genieten van de uitzonderlijke prestaties van Nederlandse topsporters bij de Olympische Spelen in Tokio zijn er helaas ook weer enkele figuren die de overwinning van enkele atleten kapen om hun politieke standpunten te agenderen. Van uitgerangeerde CDA’ers tot aan de Leo Lucassen-figuren in dit land, opnieuw weten ze een mooi sportevenement te verzieken. Echter laat BBB-leider Caroline van der Plas dit niet zomaar gebeuren, zij moet hier namelijk niks van hebben.

Na de fenomenale 10.000 meter van Sifan Hassan konden sommige (linkse) lieden het niet laten om een vluchtelingendiscussie aan te wakkeren. A la Leo Lucassen weten sommige in één klap zo’n puike prestatie in een negatief daglicht te plaatsen door zo’n overwinning direct te politiseren. Ook CDA’er Kathleen Ferrier doet hier vrolijk aan mee.

Daarnaast acht iemand het nodig om PVV-stemmend Nederland in het verdomhoekje te plaatsen, zoals gewoonlijk. De puike prestaties van TeamNL zouden te danken zijn aan het multiculturele Nederland, maar BBB-politica Van der Plas moet niks hebben van dit argument. Topsporters winnen nu eenmaal omdat ze gewoon de beste zijn, ongeacht huidskleur, nationaliteit of geaardheid. Klaarblijkelijk snapt niet iedereen dat.

Volgens mij waren de OS overwinning en genot voor heel Nederland. Ik zie gewoon NL sporters. Ik deel de sporters niet in op kleur, geaardheid of geslacht. Wat een onzin is dat toch. Sporters winnen omdat ze goed zijn. Niet omdat ze wit, zwart, gay of vrouw zijn. https://t.co/N6L8Eg0hRL — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 8, 2021

De afgelopen dagen begon het identitaire hokjesdenken weer meer aandacht te krijgen in Nederlandse media. Onze Olympische vertegenwoordiging zou namelijk te ‘wit’ zijn. Helaas kijken sommigen met de huidskleurbril op naar een prachtig sportevenement, en zonder dat ze het doorhebben, of ze doen het juist bewust, politiseren ze een prachtig sportevenement. En in plaats van dat het om de puike prestatie van bijvoorbeeld Sifan Hassan gaat, gaat het ineens om haar afkomst. Die er in dit geval er gewoon niks mee te maken heeft.

Het wordt maar weer eens duidelijk dat niks, maar dan ook niks, veilig is voor de sloopkogel van woke-adepten. Ze weten werkelijk waar alles te politiseren. Gelukkig kijken verreweg de meeste Nederlanders niet met zo’n obsessieve huidskleurbril op naar de Olympische Spelen.