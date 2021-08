Van der Plas steunt oproep Wilders voor Kamerdebat over trage formatie: ‘Reces is geen vakantie’

Als het aan PVV-leider Geert Wilders ligt komt de Tweede Kamer zo snel mogelijk terug van reces om een debat te houden over de stroperige kabinetsformatie. BBB-leider Caroline van der Plas steunt deze oproep en terecht stelt ze dat een Kamerreces geen vakantie is, politieke kwesties kunnen inderdaad niet even op ‘pauze’ worden gezet omdat men zo graag met vakantie wil.

We zitten nu al bijna zes maanden zonder nieuw kabinet en het lijkt er niet op dat we binnenkort uit deze formatie-impasse komen. Vandaar dat Geert Wilders wil dat het zomerreces wordt beëindigd om zo snel mogelijk een spoeddebat te houden over de lopende formatie. Ook tijdens het winterreces was Wilders al op dreef door minister Hugo de Jonge terug te roepen van vakantie, de PVV’er vond het niet kunnen dat er een politieke reces was midden in een crisistijd.

BBB-leider Caroline van der Plas steunde de oproep van Wilders direct. Terecht zegt ze dat een reces niet gelijk staat aan vakantie. Bij urgente kwesties is het ook gewoon zo dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk weer bijeen moet komen. En laten we wel wezen: de GTST-achtige soap die wij een kabinetsformatie noemen verdient het om kritisch te worden besproken in de Tweede Kamer. Want het is natuurlijk absurd dat er al enkele maanden geen progressie is geboekt.

Ook daarom blij om in Nederland te zijn gebleven tijdens reces. #RecesIsGeenVakantie https://t.co/XAz63aaq59 — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 11, 2021

De oproep van Wilders voor een Kamerdebat in zomertijd zal waarschijnlijk tegen het zere been zijn van enkele grijze Kamerleden die zitten te genieten van hun vakantie in een ver oord. Maar de PVV’er heeft natuurlijk gelijk, hoe kan het dat men de formatie laat doormodderen en onderwijl met vakantie is. Dat kan je gewoon niet verkopen aan de rest van Nederland.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondernemers staan op omvallen, de woningnood lijkt met de week erger te worden en de energierekening wordt onbetaalbaar voor veel Nederland. Met al deze problemen en meer moet er gewoon zo snel mogelijk een nieuw kabinet komen zodat Nederlanders weten waar ze aan toe zijn. De schimmige constructie waar we nu mee zitten opgescheept, waarin nieuwe Kamerleden demissionaire bestuursfuncties krijgen, is gewoon onwenselijk.