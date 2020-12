Kom maar terug van vakantie, prutser Hugo! Geert Wilders krijgt genoeg steun om kabinet naar Kamer te halen

De Tweede Kamer is officieel met kerstreces tot 11 januari, maar Geert Wilders moest hier niks van hebben. We zitten midden in de coronacrisis en daarom moet de Tweede Kamer zo snel mogelijk weer bijeenkomen, vond de PVV’er. Wilders kreeg in zijn verzoek steun van de PvdA en de SP, wat genoeg is om de Kamer weer bijeen te roepen.

Terwijl het kabinet de afgelopen dagen koortsachtig aan het overleggen was in het Catshuis, was Wilders zich aan het voorbereiden op het terugroepen van de Kamerleden. Terwijl heel Nederland aan het walgen is van de uitwerkingen van de jarenlange Rutte-doctrine heeft Wilders genoeg steun weten te vinden om het Kamerreces te onderbreken:

De 3 fracties PVV/PvdA/SP hebben samen de benodigde 30 Kamerleden om volgende week tóch de Kamer terug te laten komen van reces! Ik zal dan samen met @LodewijkA en @MarijnissenL voorstellen te debatteren over de afgeschaalde reguliere zorg en andere Corona-onderwerpen!#Corona — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 23, 2020

Wilders heeft voor de volle 100% gelijk in deze kwestie. Het is absurd om te denken dat de Kamer wel even drie weken op reces kan gaan terwijl Nederland in een gigantische crisis zit.

Er zijn namelijk genoeg (corona) kwesties die de aandacht verdienen. Het afschalen van de reguliere zorg is daar een van. Het toont aan dat Nederland wéér niet haar zaakjes op orde heeft: we lopen al tijden achter de feiten aan en met alle gevolgen van dien.

Als je bijvoorbeeld leest dat patiënten met tumoren nu op de wachtlijst staan wegens een sterk oplopend aantal coronapatiënten, dan kan je niet begrijpen dat men in Den Haag nu voor een lange periode in reces gaat. Tijd dus, dat Mark Rutte, Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra ‒ en al die anderen die lekker aan het genieten zijn van de rust terwijl Nederland in vuur en vlam staat ‒ weer aan het werk gaan. Het land heeft dringend actie nodig!