Windmolenfaal: nieuwe windturbines staan al maanden stil vanwege ‘ingewikkelde elektronica’

De verrijking van het Nederlandse landschap met megalomane windturbines gaat gestaag door, ondertussen blijkt ook dat deze afgrijselijke dingen vaak genoeg niet leveren wat ons beloofd is. De windturbines in Nieuwleusen waren bedoeld als energie-opwekkers, maar de afgelopen maanden hebben de wieken nog geen enkele keer gedraaid. De reden: de elektronica is te ingewikkeld.

Opnieuw blijkt maar weer wat een megasucces windenergie in Nederland is. Op papier klinkt het keer op keer veelbelovend: we hebben in Nederland geen tekort aan een harde wind, dus windenergie klinkt maar al te veelbelovend. In de praktijk zien we toch wel een ander beeld ontstaan, als ons energienetwerk het niet aankan, dan blijkt de elektronica zélf te ingewikkeld te zijn.

De Stentor laat namelijk weten dat de bedrading van de nieuwe windmolens in Nieuwleusen zo ingewikkeld zijn, dat de bouwer de apparaten nog niet aan de praat heeft kunnen krijgen. Al maandenlang staat dus een miljoenenproject stil, omdat men gewoon niet snapt hoe de technologie werkt. Het meest trieste van allemaal is nog wel dat leveranciers natuurlijk geld willen zien voor het leveren van de goederen. Dus men is het project al aan het terugbetalen terwijl er nog nul rendement van de windturbines is gekomen:

“Maar ondertussen is de financiële teruglevering aan onze investeerders wel begonnen. Die afspraken hebben we nu eenmaal gemaakt.”

We horen het Frans Timmermans vaak genoeg zeggen: ‘groen is de toekomst’. Nou, op deze manier wordt de groene toekomst onze economische ondergang. Nieuwleusense inwoners hebben overigens meebetaald aan dit project – 285 inwoners hebben 450.000 euro aan leningen uitbesteed aan het project. Ondertussen zitten ze dus al maanden te kijken naar windmolens die stilstaan. Fijn beeld wel…

Helaas zijn dit soort verhalen niet de uitzondering, want als het te hard waait dan draaien vele windmolens ook niet. Al die groene alternatieven, zoals windmolens en warmtepompen, blijken keer op keer technologieën te zijn met nog te veel gebreken. Alternatieven op fossiele brandstoffen zijn natuurlijk altijd welkom, mits het natuurlijk wel werkende alternatieven zijn.