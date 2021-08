Zielige coronadictators-fanboy Roderick Veelo gaat los op Thierry Baudet: ‘Je praat poep’

Roderick Veelo is één van de weinige mainstream media-figuren die op belangrijke, met name economische, onderwerpen tegen de elites durft in te gaan. Maar er is een uitzondering. Want wat het coronaregime betreft is Roderickje net zo ‘dictatoriaal’ als de figuren die hij hoegenaamd verguist. Een andere verklaring is er niet voor zijn lafhartige aanval vandaag op Thierry Baudet.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet schreef vandaag een bijzonder interessante tweet – waar ik het overigens helemaal mee eens ben – over de impact die het coronafiasco heeft gehad op zijn mensbeeld. “Mijn mensbeeld is ingrijpend en diep veranderd door de wijze waarop – en de mate waarin – velen (juist ook gestudeerden) zijn meegegaan en nog steeds meegaan” in het coronaverhaal “en de misdadige maatregelen die in het verlengde daarvan worden genomen,” aldus Baudet. “Het is verbijsterend.”

Mijn mensbeeld is ingrijpend en diep veranderd door de wijze waarop – en de mate waarin – velen (juist ook gestudeerden) zijn meegegaan en nog steeds meegaan in de mondiale COVID scam en de misdadige maatregelen die in het verlengde daarvan worden genomen. Het is verbijsterend. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) August 5, 2021

Let wel, Baudet is één van de weinige politici met de moed dit te bespreken. Heel veel andere politici durven zo ver te gaan, maar houden op waar ze denken dat het niet meer veilig is. Baudet niet. Als hij iets echt gelooft zegt hij dat. Hardop. Ja, ook als het betekent dat hij overal uitgesloten en zelfs verguisd wordt.

Dat is dapper. Zo iemand moet je prijzen, ook als je het niet met hem eens bent.

Maar wat schetst de verbazing? Roderick Veelo ging vervolgens keihard los op Baudet. “Nog veel verbijsterender is dat jij je denkkracht vrijwillig in dienst hebt gesteld van een beerput zonder feiten en poep praat,” aldus de journalist.

Nog veel verbijsterender is dat jij je denkkracht vrijwillig in dienst hebt gesteld van een beerput zonder feiten en poep praat. https://t.co/wywemhzjea — Roderick Veelo (@RVeelo) August 5, 2021

“Poep praat”? “Beerput”? Je kunt zeggen wat je wilt van Baudet, maar de man a) verdiept zich altijd in de materie en b) heeft vervolgens als één van de weinige politici die ons land kent de moed om zijn overtuigingen en conclusies hardop te bespreken!

Zo’n man moet beschermd worden tegen de lafhartige aanvallen van het kartel – zowel het mediakartel als het partijkartel. Maar wat doet Veelo? Die schoffelt hem hárder onderuit dan de bekende mainstream-namen doen.

Wat een schande. Bah!