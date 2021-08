Zihni Özdil: Het partijkartel voert ‘oorlog tegen de democratie’

In de nieuwste aflevering van Zihnigasten spreekt Zihni Özdil met FVD’er Pepjin van Houwelingen over wat die eerste de “oorlog tegen de democratie” noemt van het partijkartel; een oorlog die genadeloos gevoerd wordt via schaalvergrotingen. Het was enorm verfrissend om een man die zélf in de Kamer heeft gezeten voor GroenLinks dit te horen zeggen.

Özdil had Van Houwelingen uitgenodigd omdat die onlangs een fantastisch boek heeft geschreven: Microfobie. Oftewel de angst voor het kleine. In dat boek onderzoekt Van Houwelingen dat Nederlandse scholen, ziekenhuizen, gemeenten en andere publieke instellingen door fusies, overnames en herindelingen enorm snel in omvang gegroeid zijn.

Schaalvergrotingen

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat die schaalvergrotingen voor minder in plaats van meer succes zorgen, en met name voor minder binding. Een voorbeeld waar Özdil het graag over wilde hebben, was schaalvergrotingen op gemeentelijk niveau. Want uit onderzoek blijkt dat hoe groter de gemeenten, hoe láger de burgerparticipatie in verkiezingen. Niet zo gek natuurlijk. Hoe meer het een ver-van-mijn-bed show wordt hoe minder mensen ermee hebben

Tijdens het gesprek wilde Özdil het ook even hebben over het waarom van deze schaalvergrotingen. Waarom gaan ze er maar mee door terwijl blijkt dat het per saldo een negatief effect heeft?

Oorlog

Van Houwelingen is daar een beetje voorzichtig in. Beweegredenen kent hij niet graag toe. Maar Özdil was heel direct. Uit zíj́n ervaring blijkt namelijk dat het partijkartel gewoon keihard “een oorlog voert tegen de democratie.” Het is dus niet per ongeluk dat de democratische participatie afneemt; het is het dóél.

Dit is zó ontzettend belangrijk, omdat het de enige logische verklaring is voor de continue schaalvergrotingen. Dáárom gaat het door, omdat het partijkartel een bredere agenda tegen de democratie heeft. En dan met name – zoals Özdil het ook verwoordt – tegen “de witte gewone Nederlander.” Ríj́ke en hoogopgeleide blanke Nederlanders mogen meepraten, maar het blanke gepeupel moet zwijgen. Daarom worden referendumuitslagen ook genegeerd, en referenda zelfs helemaal afgeschaft.

Kijk

We leven in een schijndemocratie. En dat is geen toeval, maar opzet. Zoals Zihni Özdil terecht stelt is dat het logische gevolg van de oorlog tegen de democratie van het kartel. Wat een verfrissend geluid in dit gesprek. Zowel van de FVD’er áls van de GroenLinkser.