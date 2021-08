Zonnepanelen opnemen bij de tekening van een woning

Als je een nieuwe woning laat bouwen is het verstandig om van tevoren rekening te houden met een paar dingen. Dat geldt ook voor zonnepanelen op het dak. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om ze in te bouwen waardoor je ze de architectuur van je huis niet verstoren. Het is zelfs tegenwoordig een optie om te kiezen voor een systeem waarbij de zonnepanelen zijn geïntegreerd in de fysieke dakpannen. Ook als je zonnepanelen mee wilt nemen in de bouwtekening van je huis is zonnepanelen huren bij HalloStroom een mogelijkheid. Want bij het bouwen van een huis komen altijd onverwachte kosten kijken en als je zonnepanelen hebt gehuurd weet je zeker dat die extra kosten daar niet vandaan komen. Je betaalt immers een vast bedrag aan huur per maand. In deze blog vertellen we je wat de voordelen van zonnepanelen zijn en hoe je er maximaal profijt van hebt.

Voldoe aan de energienorm

Ingebouwde zonnepanelen zorgen ervoor dat het zogenaamde energie prestatie coëfficiënt (epc) naar beneden gaat. Op die manier voldoe je altijd aan de verplichte energienorm terwijl je tegelijkertijd het meeste rendement haalt uit de zon. Ga in een vroeg stadium met je architect en een specialist in zonnepanelen om de tafel om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Kijk goed wat je huurt

Je betaalt altijd minder huur voor je zonnepanelen dan dat ze opleveren. Gratis geld is misschien wat overdreven, maar het ligt niet ver van de waarheid. Lees wel goed de kleine lettertjes van het huurcontract voordat je die tekent. Sommige aanbieders indexeren namelijk elk jaar de huurprijs en verhogen die dan. Het is verstandig om voor een huurovereenkomst te kiezen waarbij de huurprijs gedurende de huurperiode vaststaat. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. Let er ook op dat montage, reparatie bij schade en onderhoud in de overeenkomst is meegenomen en wanneer eventuele schade al dan niet gedekt is, want als de panelen vervangen moeten worden na een stevige hagelbui kan dat aardig in de papier lopen.

Bijna alle daken zijn geschikt

We zeggen expres ‘bijna’ alle daken zijn geschikt. Schuine en platte daken op het zuiden zijn sowieso helemaal goed. Daken op het oosten en westen zijn ook prima want die krijgen ochtend- of middagzon. Alleen als je dak pal op het noorden ligt zijn zonnepanelen niet rendabel.

Kopen na de huurperiode

Over het algemeen loopt een huurperiode voor zonnepanelen 10, 15 of 20 jaar. Hoe langer de periode, hoe lager de maandelijkse huur. Bespreek met de aanbieder of je de panelen na de huurperiode voor een zacht prijs kunt overnemen, want ze gaan gemiddeld zo’n 30 jaar mee!