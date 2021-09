BBB haalt hard uit naar kabinet: “Dag na dag wil dit kabinet bewijzen dat ze elke connectie met de praktijk verloren zijn.”

De BoerBurgerBeweging is helemaal klaar met het demissionaire kabinet. Gisteren werd door coronaminister Hugo de Jonge medegedeeld dat er een ‘plaspas’ – coronapas – nodig is om gebruik te maken van een wc. Wie naar een terras gaat heeft géén coronapas nodig, maar als je vervolgens naar de wc moet heb je dikke pech aldus Hugo de Jonge. Terecht stelt BBB dat het kabinet alle connectie met de samenleving is verloren.

Het is haast onwerkelijk om te denken dat CDA’er Hugo de Jonge gisteren zonder blikken of blozen mededeelde dat men een coronapas nodig heeft om naar een binnen wc te kunnen bij een horecagelegenheid. PVV-Kamerlid Fleur Agema stelde al dat dit gewoon neerkomt op het “getreiter” door het kabinet.

De Jonge legt de schuld van deze kromme regel overigens neer bij de Tweede Kamer zelf. De Kamer wilde namelijk geen verplichting van de coronapas voor het terras. Welnu, dat komt dus er ook niet. Maar wie na enkele drankjes de wc wil gebruiken moet alsnog een QR-code laten zien om binnen te komen. Op sociale media laat de BoerBurgerBeweging duidelijk merken wat zij vindt van deze actie:

"Je kan een Dixie naast de terrastafels zetten"

Dag na dag wil dit kabinet bewijzen dat ze elke connectie met de praktijk verloren zijn. Stop maar, we hebben al tijden genoeg bewijs!!

BBB-leider Caroline van der Plas merkt op dat de leus “er komt geen vaccinatiedrang” van Hugo de Jonge inmiddels ook wel is ingehaald door werkelijkheid. Een ieder die daadwerkelijk buiten naar de wc gaat zal een “walk of shame” moeten maken, allemaal dankzij De Jonge.

Je mag straks niet plassen in het toilet in een café zonder #coronapas. Een dixie buiten zetten mag wel. Met andere woorden: een walk of shame naar de wc voor de mensen en kinderen van 13+ die niet zijn gevaccineerd. @hugodejonge: “Nee hoor, er is helemaal geen vaccinatiedrang” pic.twitter.com/QxZJVqLqxg — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 20, 2021

Hugo de Jonge en de “er komt geen vaccinatiedrang”

De CDA-minister heeft altijd stellig beweert dat vaccineren een vrije keuze blijft, maar door dit soort maatregelen komt er een gigantische sociale druk om je te laten vaccineren. Want zonder vaccinbewijs kom je vanaf 25 september vrijwel nergens meer binnen. Zelfs een wc-bezoekje zal al verboden zijn.

De grote vraag is nu hoeveel andere belachelijke maatregelen er in het verschiet liggen?