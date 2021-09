BBB veegt de vloer aan met CDA-coryfee na kritiek op Keijzer: ‘Dit laat zien waarom nieuwe bestuurscultuur nodig is’

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken en CDA’er Ben Bot snapt de uitspraken van Mona Keijzer niet. Het is volgens hem politieke zelfmoord, want bij het CDA kom je niet hogerop met zulke uitspraken. De partij van Caroline van der Plas, BBB, hekelt zo’n uitspraak. Want het is zeker niet de taak van een politicus om hogerop in de partij te zien komen.

Op sociale media heeft de BoerBurgerBeweging haarfijn uitgelegd wat er nu precies mis is met de oude bestuurscultuur. Het draait bij de oude garde alleen maar om de mooie baantjes, waardoor ze vergeten volksvertegenwoordiger te zijn. Oud-minister Ben Bot is exemplarisch voor de oude bestuurscultuur.

Hij ziet de kritiek van Mona Keijzer als politieke zelfmoord, want op deze manier komt ze nooit hogerop in de partij. Volgens BBB slaat hij de plank helemaal mis. Het ging Keijzer niet om een mooi baantje, maar om het feit dat ze gewoon echt niet achter de maatregel stond. Een baantje hogerop in de partij scoren was nooit haar intentie met deze uitspraken. Als ze echt een typische Haagse baantjesjager was geweest dan had ze haar mond gehouden en keurig gewacht op de kans om een plekje in de rangen te stijgen.

BBB zegt terecht dat het tijd wordt voor nieuwe mensen. Want met de instelling van de oude bestuurscultuur gaan we nooit stappen vooruitmaken.

Alsof het je verantwoordelijkheid is als politicus om een stapje hoger te komen in het kabinet of in je partij……. Ben Bot laat zien waarom een nieuwe bestuurscultuur zo hard nodig is. Met nieuwe mensen. https://t.co/C2v7Vbg7OP — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) September 26, 2021

Ook laat zo’n uitspraak goed zien waarom het CDA op dit moment op een luttele vijf zetels in de peilingen staat en BBB juist groter is dan de christendemocraten. Het CDA zit te vast in de oude bestuurscultuur dat politieke vernieuwing dwarsboomt. Ondertussen verliest de partij haast wekelijks een zetel in de peilingen.

Kiezers willen graag dat de politiek zich vernieuwd, alleen realiseert men zich dat nog niet bij het CDA.