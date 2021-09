Peiling De Hond: na Algemene Beschouwing verliezen CDA én D66 opnieuw zetels – 5 luttele zetels voor partij Wopke Hoekstra

De nieuwste peiling van Maurice de Hond laat enkele verschuivingen zien. Het CDA en D66 verliezen opnieuw zetels, de PVV, Forum, SP en GroenLinks stijgen allemaal een zetel. Het CDA wordt op dit moment gepeild op vijf luttele zetels, een derde van het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer.

De Algemene Politieke Beschouwingen hebben geen aardbeving veroorzaakt in het Nederlands politieke landschap. Wel blijft één trend zichtbaar: kiezers van het CDA en D66 zijn ontevreden over de huidige koers. Opnieuw verliezen beide partijen zetels. D66 gaat van 20 zetels naar 19 en het CDA zakt zelfs twee zetels (staat nu op 5 zetels). Linkse én rechtse partijen lijken te profiteren van de onrust bij beide partijen.

De verschuivingen ten opzichte van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zijn groot. De zogeheten middencombinatie (VVD-D66-CDA) verliest 14 zetels in totaal. Alleen de VVD weet nog nieuwe kiezers te werven en blijft ongenaakbaar op de nummer één positie staan.

Voor de rest is de PvdA een van de weinige kleine partijen die wel boven de dubbele cijfers komt qua cijfers. Met de huidige peilingen kent Nederland op dit moment een enorm grote middenmoot. Maar liefst negen partijen hebben tussen de vijf tot elf zetels, wat toch vrij bijzonder is in Nederland.

Het CDA zakt opnieuw verder weg in de peilingen. Kiezers haken massaal af en de grote vraag is wat het vertrek van Mona Keijzer als staatssecretaris zal doen met het aantal zetels voor de partij. De Hond benadrukt dat het moeilijk is om in te schatten in welke mate het verlies van zetels nu komt door haar ontslag. De opiniepeiler peilt altijd op vrijdag én zaterdag onder zijn respondenten. Gistermiddag werd de CDA’er pas ontslagen door de premier.

Eén ding is wel duidelijk: het CDA moet snel de koers veranderen om nog relevant te blijven. De partij lijkt hard op weg om zich definitief tot lage middenmoter te bestempelen.